В Минобрнауки Якутии состоялась встреча со студентами-целевиками, обучающимися в Пекине

Первый заместитель министра образования и науки Якутии Михаил ПРИСЯЖНЫЙ провел встречу со студентами, обучающимися в рамках целевой подготовки Республики Саха (Якутия) в Пекинском Международном колледже искусств – Цирковая школа г.Пекина (КНР).

В настоящее время во исполнение Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) «Об организации обучения учащихся цирковому искусству в Китайской народной Республике» от 07.08.2012 года №837-р проходят обучение в Пекинском международном колледже искусств (КНР) 20 ребят из разных улусов республики.

Четверо студентов-якутян вернулись на родину для того, чтобы сдать ЕГЭ и ОГЭ. Все они являются учениками средних общеобразовательных школ разных муниципальных районов республики.

Михаил Юрьевич провел беседу со студентами, поинтересовался их успеваемостью, условиями проживания в колледже, тренерским составом, режимом дня, прилежанием и дальнейшими планами ребят.

По словам воспитателя, учителя математики Айанессы ПОПОВОЙ, студенты-якутяне успешно завершили учебный год и готовы к сдаче Основного государственного экзамена, а летом их ждут сборы и гастроли по республике в составе Государственного цирка Республики Саха (Якутия).

В ходе встречи юноши задавали интересующие их вопросы, касающиеся сдачи ЕГЭ, дальнейшего поступления в высшее учебное заведение и.о. руководителя отдела целевой подготовки специалистов Минобрнауки Якутии Анне КУЗЬМЕНКО и получили на них исчерпывающие ответы, что называется, «из первых уст».

Ребята также поделились успехами, вдали от родины – в 2017 году наши ребята показали и подтвердили результаты свой учебы завоевав Гран-при на международном фестивале XI«InterationalArtsCompetetion «YoungTalants 2017». Михаил Юрьевич пожелал ребятам дальнейших успехов в обучении и вернуться профессионалами в своем деле.

Напомним, что по условиям договора о целевой подготовке специалистов, ребята по окончании срока обучения должны будут 3года отработать в родной республике – в Государственном цирке Республики Саха (Якутия).

На данный момент выпускники Международного колледжа искусств (I выпуск – 2004 г., II выпуск – 2011 г.) успешно работают в коллективе Бриллиантового цирка Республики Саха (Якутия), который с каждым годом набирает обороты, становится популярным и вносит свою лепту в положительный имидж родной республики.

В целях развития профессионального циркового искусства в Республике Саха (Якутия) ежегодно осуществляется целевая подготовка специалистов в Пекинском Международном колледже искусств – Цирковая школа г.Пекина (КНР).