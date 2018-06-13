В Алданском районе отпраздновали День России

День России — народный праздник. Поселения Алданского района встречают его вместе со всей страной.

Прекрасный праздник – День России отмечает вся страна. День великой страны с великой историей. Даже в самых отдаленных уголках чествуют нашу державу с ее победами, народностями и традициями. Поселения Алданского района влились в огромное движение празднующих. В ЦК «Слюдяник» МО «Город Томмот» прошел праздничный концерт «Звени, звени, Золотая Русь!», подготовленный Анастасией Архиповой.



Концертная программа началась с массового исполнения гимна Российской Федерации. Песнями о России и любви к Родине зрителей порадовали народный хор русской песни «Томмотские узоры», Анастасия Шинкевич, Олеся Котовщикова и Кристина Голокова. Музыкальные поздравления продолжились танцами и хореографическими постановками от творческих коллективов «МИКС» (руководитель Юлия Максимова), «Вероника» (руководитель Светлана Макаренко) и театральной студии «Дети+куклы» (руководитель Виктория Терюхова).Все гости, пришедшие на праздник, получили заряд патриотизма и позитивных эмоций.



В посёлке Ленинский в День России праздничный концерт состоялся на небольшой площади возле дома-интерната. Ведущие Егор и Любовь Хмарова читали любимые стихотворения о России, а в исполнении солисток художественной самодеятельности Виноградченко Натальи, Шафигулиной Ольги, Хололенко Марии прозвучали песни, под которые зрители с удовольствием танцевали.

В программе принимали участие солистки хора «Поющая душа», созданного совсем недавно в Центре культуры и досуга посёлка. Вместе со зрителями они пели полюбившиеся всем с детства песни: «С чего начинается Родина»; «Солнечный круг», «Течёт река Волга», «Мой адрес — Советский Союз».

Внезапно начавшийся дождь не помешал сельчанам подпевать артистам с радостными улыбками на лицах. Известная в районе исполнительница эвенкийского фольклора, автор и исполнитель собственных песен и стихов Валентина Волкова играла на хомусе старинные эвенкийские мотивы. У всех, кто не испугался дождя и хмурого неба, сердца наполнились радостью и гордостью за то, что мы родились и живём в такой великой и привольной стране — Россия!

В пос. Лебединый в праздничной программе участвовали дети из пришкольного летнего лагеря. Они устроили веселые соревнования между командами ‘ «Патриоты России» и «Русские медведи». В программу соревнований были включены звучание Гимна России; разгадывание кроссвордов, проведение эстафет на составление из пазлов герба и флага РФ. Мальчишки и девчонки наперегонки вставляли пропущенные слова в гимн России, отвечали на вопросы викторины, продолжали прерванные пословицы.

В перерывах между турнирами Настя Афанасьева исполнила песню «У России длинные реснички», а ученики 4 класса -песню «Россия». В конце праздника жюри подвело итоги: победила команда «Русские медведи». Праздничная программа прошла интересно и познавательно, внеся элемент игры и дух соревновательности в патриотическое мероприятие.

«Люблю тебя, моя Россия!» — концертом с таким названием отметили праздник жители и гости поселка Нижний Куранах. Концертная программа с песнями, танцами, зажигательным флешмобом проходила под открытым небом на площади возле Дома Культуры «Металлург». Дождливая прохладная погода не испугала молодых исполнителей.

Хорошо знакомые и любимые всем зрителям творческие коллективы «Ладушки», «Тополек», «Алгыс», «Кумир», певцы Данил Обуткин, Виктория Торопова, Эльвира Вавилова, Валерий Кобяков; маленький, но очень талантливый участник Деербек Сатаров пели песни о любви к Родине, о великой и прекрасной земле в честь праздника. Танцевальные коллективы «Кумир» и «Дабл дэнс» «зажигали» со зрителями, молодежью и ребятишками на сцене и в зале, сливаясь в единый поток со зрителями. Это символично, ведь именно молодым предстоит строить наше будущее, жить в нем и сохранять нашу бесценную землю.

Жителей и гостей микрорайона Солнечный с Днем России поздравил творческий клуб «Позитив» и «Центр молодежных инициатив». Программа включала в себя песни о Родине, дружбе, о России.

Жители села Хатыстыр «Беллетского наслега» присоединились к Всероссийской крупномасштабной акции «Хороводы в День России», которая 12 июня прошла во всех городах нашей многонациональной страны, а также в Белоруссии, Украине, Германии, Финляндии и других странах, где проживают россияне.

«В этот день возьмутся за руки миллионы россиян. Наша малая Родина – это Хатыстыр. И мы, хатыстырцы, взявшись за руки в хороводах, создадим праздничный образ гармоничного сосуществования и совместного процветания в нашей многонациональной стране – России», — обратился к землякам глава наслега Нюргун Прокопьев.

«Цель проекта — объединить и подружить всех нас, жителей Земли, таких разных и прекрасных в народных играх и хороводах, вспомнить забытые традиции и просто порадовать себя и других, — рассказали организаторы проекта Майя Егорова, участник режиссерско-постановочной группы республиканского праздника Ысыах-Олонхо-2018, Светлана Степановна Михайлова, знаток эвенкийской культуры и языка, Ольга Старостина, директор Дома культуры с. Хатыстыр.

«В хороводах могут участвовать все, кто верит в Россию, желает ей мира и процветания! А в нашем хороводе принимают участие те, кто верит в наш народ и гордится тем, что он – эвенк, и считает себя патриотом своей малой родины»- подытожила Татьяна Баишева, педагог хатыстырской школы, ведущая флешмоба.

Лейтмотивом всех праздничных мероприятий стала любовь к своей малой Родине, тому уголку земли, где каждый из нас родился, где прошло наше детство, где живут родители, друзья, где находится отчий дом. Где начинается путь к великой России.