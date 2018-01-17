В Алдане в гараже обнаружено 20 000 бутылок контрафактной водки

В одном из гаражных боксов в Алдане полицейские нашли приспособления для кустарного производства водочной продукции: самодельный станок для закатывания пробок, пластиковые и железные бутылочные пробки с наименованием различных марок водки в количестве 5000 штук, алюминиевая фляга с фильтром для очистки воды, пластиковые канистры с жидкостью с выраженным запахом алкоголя, рулоны с федеральными специальными марками.

Всего обнаружено более 20 000 бутылок фальсифицированной водки емкостью 0,5 литров, готовой к реализации, общей стоимостью свыше четырех миллионов рублей. По данному факту органом внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171 прим. 1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации в особо крупном размере».