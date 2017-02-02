Учрежден юбилейный знак «385 лет Якутия с Россией»

Глава Якутии Егор Борисов подписал указ об учреждении юбилейного знака «385 лет Якутия с Россией». В этом году в республике отмечается 385-летие вхождения Якутии в состав Российского государства и 95-летие образования Якутской Автономной Советской Социалистической республики.

В ознаменование юбилейной даты награды будут удостоены граждане, внесшие значительный вклад в укрепление государственности, мира и дружбы, развитие межнационального согласия, за трудовые достижения и многолетнюю добросовестную работу. Порядок вручения устанавливается Комиссией по государственным наградам при Главе республики.

Для справки: Юбилейный знак изготовлен из нейзильбера. Имеет форму восьмиконечной звезды, в центре – серебряный медальон. В поле медальона: в верхней части цифры «385», посередине надпись «Россия – Якутия», по сторонам развевающиеся государственные флаги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Флаги внизу соединены серебряной лентой с надписью «1632-2017».