У здания ЛОРПа появилась «Река Лена»

Ежегодно в предновогодние дни в ОАО «ЛОРП» проходит конкурс среди сотрудников дирекции на создание идеи ледовой скульптуры, которая украсит здание пароходства в Новый год.

Эскизов было много и самых разных, но победила идея заместителя генерального директора по управлению персоналом Владимира Мякишева, который предложил воплотить во льду «Красавицу Лену» известного якутского скульптора Николая Чоччасова.

Как известно, скульптура установлена на берегу Лены к 380-летию города Олёкминска. При создании своей Лены Николай Чоччасов вдохновился рисунком олёкминской пятиклассницы Валентины, чей эскиз победил в конкурсе детских рисунков. Фигура выполнена из бетона, на работу у художника ушло не более двух месяцев.

Известную скульптуру Николая Чоччасова воплотил во льду художник Николай Петров, по его словам он не стремился скопировать «Красавицу Лену». Ледовая фигура «Река Лена» высотой 5 метров, и её фигура больше напоминает волны великой реки-матушки, реки-кормилицы. Николаю Петрову для создания ледовой скульптуры понадобилось 12 кубометров льда и 7 дней работы. «Река Лена» — массивна и в ней переливается вся мощь и сила великой сибирской реки, которая является главной магистралью для судов Ленского объединенного речного пароходства.

А главное, что в самом центре города Якутска на площади Орджоникидзе появилась интересная ледовая скульптура, и для горожан и гостей столицы – ещё одна возможность сделать замечательное новогоднее селфи.