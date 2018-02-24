У депутата родился первенец!

У Станислава СИВЦЕВА, депутата Якутской городской Думы, директора ООО «Багарх», активиста партии «Справедливая Россия» сегодня двойной праздник. Пока вся стана отмечает День защитника Отечества, он выписал из роддома жену Джулиану с новорожденной. В семье депутата недавно родился первенец, и это дочка. О радостном событии 29-летний Станислав Сивцев сообщил в соцсети.

Поздравляем молодую семью с пополнением и желаем всего доброго!