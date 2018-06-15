У артистов Национального театра танца началась горячая пора

Июнь для артистов Национального театра танца — самый плодотворный месяц. Связано это с наступлением лета и участием в культурных программах якутского национального праздника Ысыах.

Вот и сегодня артисты выехали в Чурапчинский улус – с. Болтоҥо для участия в юбилейном ысыахе «Саха Саарыннара Саабыннар», посвященный к 115-летию известного якутского поэта, переводчика, баснописца, члена Союза писателей СССР, участника Гражданской и Великой отечественной войн Степана Афанасьевича Саввина – Күн Дьирибинэ и 110-летию якутского советского актера, народного артиста Якутской АССР, заслуженного артиста РСФСР Виктора Афанасьевича Саввина.

Традиционно Ысыах начнется с церемонии благословения. Алгысчыт – народный артист РС(Я), заслуженный артист РФ Дмитрий Артемьев. Новшеством ысыаха станет обряд «Олбоҕу олохтооһун». К юбилейной дате двух выдающихся, талантливых братьев — уроженцев села Болтоно, прославивших родную чурапчинскую землю – Степана Афанасьевича и Виктора Афанасьевича Саввиных театр танца подготовил театрализованное представление «Саабыннар сырдык ааттарыгар сүгүрүйүү». Тексты сценария озвучили артисты Саха театра Анатолий Николаев, Куприян Михайлов и артисты театра. В целом, получилась красочная, яркая, достоверная история биографии героев в сопровождении музыки, танцев, песен, слов.

В юбилейную концертную программу вошли лучшие номера из золотого фонда театра: «Табуреточка» в исполнении заслуженного артиста РС(Я) Владислава Попова, «Веселые ковбои» — танец американских пастухов, в котором блестяще солирует дипломант международного конкурса Валентина Аммосова, звуки хомуса в исполнении лауреата всероссийского и международного конкурсов Георгия Слепцова-Чаҕылхана. Также гости, и жители юбилейного ысыаха увидят знаменитую хореографическую композицию «Посвящение в воины» в постановке мэтра Геннадия Баишева. Впервые роль Молодого воина исполнит артист балета Эдуард Жирков.

17 июня артисты театра примут участие на открытии Игр Чурачинского ысыаха «Тоҕус томтор оонньуулара». Они представят хореографическую композицию «Посвящение воина». Пожелаем артистам удачного пребывания, яркого достойного выступления, моря позитивных встреч, эмоций, впечатлений и счастливого возвращения домой! Впереди главный праздник – участие в Республиканском празднике «Ысыах Туймаады- 2018» в священной местности Үс Хатын.