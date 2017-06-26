Судебные приставы помогли вернуть деньги

На основании исполнительного листа в Анабарском районном подразделении судебных приставов Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданина денежных средств в размере 144 тысяч рублей в пользу МБОУ «Линдинская малокомплектная основная общеобразовательная школа».

144 тысячи рублей Линдинской школы были ошибочно перечислены жителю поселка Саскылах. Получив крупную сумму денег, гражданин использовал их по своему усмотрению.

Администрация школы, обнаружив ошибочное перечисление денежных средств, пыталась самостоятельно вразумить гражданина, чтобы он вернул денежные средства, но попытки досудебного урегулирования завершились неудачно. Тогда администрация школы обратилась в районный суд, а затем в службу судебных приставов.

В свою очередь должник, не желая возвращать ошибочно перечисленные денежные средства, обратился в суд с заявлением о предоставлении отсрочки исполнения исполнительного производства. Но не смог доказать суду о своем тяжелом финансовом положении.

В рамках исполнительного производства судебным приставом были разъяснены права и обязанности должника, также установлено место работы и финансово-материальное положение должника.

В связи с неуплатой гражданином долг в срок, установленный для добровольного исполнения исполнительного документа, судебным приставом было вынесено постановление о взыскании дополнительного исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей. Также копия исполнительного листа была направлена по месту работы должника в ФКП «Аэропорты Севера» для удержания задолженности с заработной платы. Поняв, что все таки ему придется оплатить долг, должник явился к судебному приставу на прием и оплатил всю сумму задолженности с учетом исполнительского сбора.