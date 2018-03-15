Страшное убийство в Якутске раскрыто

23 февраля в свой день рождения ушел из дома и не вернулся 36-летний уроженец Хабаровского края, который проживал в г. Якутске. С заявлением в полицию об оказании содействия в розыске обратилась сестра без вести пропавшего.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские пришли к выводу, что происшествие носит криминальный характер, что полностью подтвердилось.

13 марта в районе ДСК в корпусе заброшенной автомашины оперативниками были найдены расчлененные останки тела разыскиваемого.

По подозрению в убийстве 36-летнего мужчины был задержан его 28-летний коллега. Подозреваемый дал признательные показания по факту убийства разыскиваемого. Выяснилось, что убитый гостил в доме подозреваемого, где между ними возник конфликт. Во время конфликта хозяин квартиры нанес гостю ножевые ранения, повлекшими смерть последнего. Затем подозреваемый вынес тело убитого на балкон, через некоторое время расчленил его и вывез на местность, где он был впоследствии обнаружен.

В отношении 28-летнего уроженца Чурапчинского района следователем Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство».

15 марта в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.