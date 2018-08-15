Спикер Александр Саввинов: Дальнейшее развитие городской среды будет способствовать успешной адаптации якутских абитуриентов

Для успешной адаптации абитуриентов, приезжающих в Якутск для поступления в вузы и ссузы, следует предпринимать меры по дальнейшему развитию городской среды. Об этом на встрече с представителями средне-специальных образовательных учреждений заявил председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов.

«В столице работают 12 средне-специальных образовательных учреждений. Более 60% всех студентов республики обучаются в Якутске, то есть 15 из 23,5 тысячи. Насколько успешно и быстро абитуриенты адаптируются в столице, зависит в первую очередь от комфортности среды, культуры города. За последние годы в этом направлении есть положительные сдвиги. Приведу всего один пример. Когда благоустраивалось Теплое озеро, то были сомнения о сохранности тех же фонарей. Многие из жителей рядом расположенных домов считали, что лампочки в них уж точно в течение месяца разобьют. В итоге всего 3-4 лампы пришлось заменить. Все работает. Этот, казалось бы, незначительный факт говорит о том, что люди, в том числе молодежь, стали бережнее относиться к тому месту, где они живут. Город сам должен воспитывать приезжающих сюда ребят», — отметил Александр Саввинов.

Он также ответил на вопросы, касающиеся поддержки проживающих в столице абитуриентов при поступлении в ссузы, размещении ученических классов в средне-специальных учебных заведениях, рассказал о текущей работе и действующих проектах Якутской городской Думы.