Снимали на камеры и проезжали мимо. В Удачном произошло ДТП со смертельным исходом

Недавно в Удачном произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Что произошло на самом деле и могли ли спасти жизнь молодому человеку те, кто наблюдал за происходящим, не пытаясь помочь пострадавшим.

«Сильный хлопок, кувырок в воздухе и машина слетает в кювет», – рассказывает оператор телеканала «Алмазный край» Денис Сиротин. По стечению обстоятельств в этот день он гулял вдоль этой дороги с семьей и оказался свидетелем происшествия. От комментариев отказался. «Больно вспоминать», – говорит. Ведь он первый кинулся в болото спасать людей. Рядом было много людей. Но никто из них не решился помочь, боялись зайти в воду. Поняв, что один не сможет вытащить из воды человека, а глубина была порядка метра, Денис стал звать на помощь. Откликнулись студенты МРТК. Большие дяди продолжали наблюдать.

Если Денису и студентам колледжа понадобилось 5-7 минут, чтобы добежать до места аварии, то некоторые проезжающие машины просто не остановились.

После признаются студенты, пытались вспомнить все знания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», они вместе с нашим оператором попытались оказать первую помощь. Сделать искусственное дыхание, а оставшемуся в живых отойти от шокового состояния.

Скорая приехала через несколько минут. Врачи провели все реанимационные мероприятия, но спасти молодого человека не удалось. А что если его жизнь шла на секунды? И те, кто равнодушно наблюдал за этим могли помочь парню. Откуда это хладнокровие и равнодушие?

Расследованием происшествия занимается следственная группа Удачнинского отделения полиции.

Дорога от Удачного до Полярного единственная в городе, где можно развить скорость до максимальной. Никаких разметок, знаков, ограничений.

Хочется надеяться, что эта дорога не заберет больше ничьи жизни. Водители станут бдительнее, а люди добрее.

“Помоги ближнему”. Это известная истина в христианской вере. Но почему же мы становимся злыми и равнодушными?

«Я ничего не знаю, моя хата с краю» – это социальная проблема всего общества. Радует одно, что наше молодое поколение не оставит нас в трудной ситуации.