Штрафы за незаконное рыболовство выросли в десять раз

С 17 ноября 2018 года для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, применяются новые таксы, в десять раз превосходящие прежние, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на «Парламентскую газету».

Вступило в силу соответствующее постановление правительства Российской Федерации от 3 ноября.

В частности, теперь размер штрафа за незаконную добычу белуги увеличен с 12 500 до 206 625 рублей за 1 экземпляр независимо от размера и веса, для камчатского краба — с 835 до 7 184 рублей, для персидского или русского осетра — с 8 350 до 138 024 рублей, для икры белуги — с 8 350 до 82 200 рублей за килограмм.

Кроме того, при исчислении размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в запрещенные для осуществления рыболовства периоды либо в запрещенных для рыболовства районах, дополнительно к утвержденным таксам учитывается 100% таксы за экземпляр (килограмм) соответствующего вида (подвида).

За каждый килограмм икры осетровых рыб дополнительно к таксам, предусмотренным настоящим документом, учитывается 100% таксы за экземпляр осетровых рыб соответствующего вида (подвида), а за каждый килограмм икры лососевых рыб 50% таксы за экземпляр лососевых рыб соответствующего вида (подвида).

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