Сегодня день рождения мелодиста, продюсера и общественного деятеля

Сегодня, 12 декабря исполнился 81 год Аркадию Михайловичу АЛЕКСЕЕВУ, известному мелодисту, народному артисту Республики Саха (Якутия), заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Людмила ЗОРИНА, продюсер телепередачи «Охота и рыбалка в Якутии», организатор конкурса «Полевая кухня».

Сегодня исполнилось 80 лет КУЭРЭГЭЙ – Александре АРГУНОВОЙ, общественному деятелю, пропагандисту якутской культуры в Исландии.