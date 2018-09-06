Сардана Корякина: Королева полей и огородов

«Мисс Якутия-2004» Сардана Корякина живет с сыном в Калининграде, куда переехала несколько лет назад. Но при этом она не теряет связи с родиной и делится в соцсетях хорошими новостями из своей жизни.
Вот и в этот раз якутская красавица порадовала своих подписчиков очередной порцией живописных фотографий. Иронично подписав:
Королева полей и огородов снова в деле
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU.
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