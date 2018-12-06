РЖД отменяет поезд сообщением Новосибирск-Нерюнгри

Поезд № 77/78 сообщением Новосибирск-Нерюнгри отменяется с вводом нового расписания с 9 декабря, сообщили телеканалу «Якутия 24» в ОАО «РЖД».

При этом, как отметили в компании, прямое сообщение между Новосибирском и Нерюнгри не прерывается. Вместо отменного поезда РЖД назначает на это направлении беспересадочные вагоны, которые будут ходить в составе поезда № 7/8 сообщением Новосибирск-Владивосток и перецепляться на станции Сковородино. Также остаются прямые поезда N97/98 Кисловодск-Нерюнгри (два раза в неделю) и N75/76 Москва-Нерюнгри (один раз в два дня), которые следуют через станцию Новосибирск.

Как ранее заявлял заместитель начальника управления организации перевозок Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) Евгений Чумак, это сделано «в связи с рациональным использованием подвижного состава и увеличения пропускных способностей Транссибирской магистрали».