Роль «түөлбэ» в развитии местного самоуправления

В пригородных селах городского округа «город Якутск» с 2014 года начали создаваться поселенческие советы – «түөлбэ». Отметим, что поселенческие советы в пригородах были сформированы еще в советские годы. В тот период труженики села, ветераны, молодые специалисты, аграрии, герои социалистического труда, объединившись, проводили собрания и сельские сходы, где поднимались животрепещущие вопросы по развитию села. Затем в постсоветское, перестроечное время эта работа была приостановлена, а жители перестали проявлять инициативу в решении важных для развития села вопросов.

В селе Хатассы работа поселенческих советов возобновилась в Год народной инициативы – в 2014 году. Создано 8 поселенческих советов – түөлбэ, каждый из них в среднем объединяет от 600 до 1000 жителей. Общественную деятельность председателей и активистов түөлбэ курирует специально созданный Координационный центр. Работу возглавляют начальник администрации с. Хатассы Парасковья КОЗЛОВА, главный специалист администрации с. Хатассы Ольга ВАСИЛЬЕВА, ведущий специалист по молодежной политике и спорту, лидер молодежи Алексей ОСИПОВ и председатель Совета ветеранов, художественный руководитель Дома культуры «Тускул» Наталья РУФОВА.

«На сегодняшний день в селе Хатассы проживает свыше 6 тысяч человек и с каждым годом количество населения увеличивается. Для объединения и сплочения наших селян, чтобы каждый из них принимал непосредственное участие в решении социально значимых вопросов наслега, участвовал в реализации культурных, спортивных и социальных проектов, проведении наслежных и городских мероприятий, мы и решили возобновить работу түөлбэ. Разделили территорию села по зонам, к каждой территориальной зоне прикреплены определенные улицы, скверы, площадки, частные и многоквартирные дома. Председатели и активисты түөлбэ несут ответственность за свои зональные территории, начиная от вопросов благоустройства, и заканчивая формированием команд для участия в спортивных соревнованиях», — рассказывает руководитель объединения түөлбэ Наталья Руфова.

При этом работа түөлбэ не ограничивается проведением культурных и спортивных мероприятий, жители наслега решают вопросы благоустройства территорий, санитарной очистки, строительства скверов и детских площадок, создания зон отдыха, ремонта внутрипоселковых дорог, уличного освещения, озеленения, оказания социальной помощи нуждающимся категорий граждан.

Жительница с. Хатассы, пенсионерка Анна КОПЫРИНА одна из тех, кто стоял у истоков создания түөлбэ. Когда в 2014 году в наслеге встал вопрос о возобновлении деятельности поселенческих советов, она одна из первых поддержала идею и стала председателем түөлбэ «Туймаада». «Наше Түөлбэ объединяет жителей четырех центральных улиц, охватывает свыше 600 жителей. Я была председателем түөлбэ в течение трех лет, большое внимание уделяла вопросам благоустройства территории. Так, в 2014 году своими силами решили создать детскую площадку. Благодаря поддержке Окружной администрации города Якутска была выделена современная детская игровая площадка, которая служит излюбленным местом отдыха дошколят. Территория площадки силами түөлбэ была огорожена, покрашена, ежегодно сажаем цветы и кустарники. В дальнейших планах расширить территории площадки, установить скамейки, посадить саженцы, чтобы здесь могли отдыхать и взрослые», — говорит Анна Ионовна.

Действующий председатель түөлбэ «Туймаада» Антонина МОКРОЩУПОВА отмечает, что если раньше в состав активистов и лидеров түөлбэ в основном входили люди старшего поколения, ветераны и пенсионеры, то сейчас активное участие принимает молодежь, студенты и специалисты: «Люди старшего поколения служат добрым примером для подрастающего поколения, они всегда выступают в роли советчиков и наставников, активно вовлекая молодежь в решение важных вопросов, направленных на благо развития наслега. Наша молодежь очень инициативная, всегда участвует в жизни села, оказывает помощь социально незащищенным категориям граждан, проводит благотворительные акции, возобновляет тимуровское движение. Во всей этой работе особое место занимает деятельность поселенческих советов, выступающая неким вечным двигателем общественных инициатив».

Поселенческие советы на своих общих собраниях вносят конкретные предложения, разрабатывают идеи и проекты, которые потом вносятся на рассмотрение руководства администрации наслега, всегда готовой оказывать посильную помощь и поддержку. Например, в прошлом году, благодаря поддержке местной администрации и руководства города Якутска, проведена большая работа по асфальтированию внутриквартальной дороги түөлбэ «Малгин». «В нашем түөлбэ проживает чуть более трехсот человек, из них 123 детей. Строительство первых частных домов на территории бывших пашен «Малгин» началось еще 1992 году. Так как дома возводились в чистом поле, на протяжении очень долгого периода остро стоял вопрос обустройства дорог. В прошлом году проблема была решен, за что жители нашего түөлбэ очень благодарны администрации города и села. Это еще раз доказывает, что поселенческие советы, инициативность и сплоченность жителей является движущей силой развития наслега и всего городского округа», — отмечает председатель түөлбэ «Малгин» Александра ЕФИМОВА.

Начальник администрации с. Хатассы Парасковья Козлова уверена, что проблемные вопросы местного значения в интересах жителей можно решать, объединив усилия. В своей работе администрация руководствуется поддержкой поселенческих советов: «В прошлом году сообща удалось решить вопрос по благоустройству и санитарной очистке территорий. Так как в Хатассах отсутствует санкционированная свалка, жителям было весьма проблематично вывозить мусор и твердые бытовые отходы на городской полигон. Поэтому по инициативе түөлбэ на специально отведенных местах обустроили санитарные точки, а предприятия жилищно-коммунального хозяйства заключили с частным сектором договора о предоставлении услуг по вывозу мусора. Теперь они приезжают и спокойно забирают содержимое контейнеров. Эта работа является добрым примером того, как наслежная администрация в тесном контакте сотрудничает с общественными организациями. Мнение населения, инициатива общественных организаций играет одну из важнейших ролей в деятельности органов местного самоуправления».

В рамках Года добра и 385-летия со дня основания города Якутска түөлбэ совместно с Молодежным советом с. Хатассы запустили несколько благотворительных, социальных и экологических акций, где активное участие принимают школьники, молодежь, жители и социальные учреждения села. Лидер молодежи с. Хатассы Алексей Осипов рассказал, что силами молодежи запущена благотворительная акция «385 добрых дел молодежи с. Хатассы»: до Дня города планируется провести 385 добрых дел, из которых на сегодняшний день выполнено уже 154. «Наши поселенческие советы – түөлбэ инициируют добрые дела. С этой недели планируем усилить работу по санитарной очистке территорий наслега, каждые выходные будем проводить субботники. В мае-июне начнем озеленение, посадку саженцев, кустарников и цветочных рассад. В Год добра, при непосредственном участии молодежи поселенческих советов, на въезде в с. Хатассы возведем малую архитектурную форму с надписью «Мин таптыыбын Хатаспын» (Я люблю Хатассы)».

Поселенческие совета – түөлбэ, объединяющие жителей наслега, являются той движущей силой, которая меняет нашу жизнь к лучшему. Түөлбэ активно участвуют в проекте «Народный бюджет», реализуют социально ориентированные проекты, трудятся и работают во благо процветания села и города Якутска.