Речники ЛОРПа сделали свой выбор!

Коллектив Ордена Трудового Красного знамени ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» традиционно с большой ответственностью подходит к выборам любого уровня, потому что гражданский долг для работников крупнейшего предприятия водного транспорта Республики Саха(Якутия) – на первом месте.

Одним из первых сегодня проголосовал на своем избирательном участке в СОШ №31 г.Якутска генеральный директор пароходства Сергей Александрович Ларионов с супругой.

Традиционно в административном здании ПАО «ЛОРП» располагается УИК №721 г.Якутска, который распахнул свои двери в 8 часов утра. В пароходстве одними из первых проголосовали заместители генерального директора, начальник служб и отделов.

— Мы всегда ходим на выборы всей семьей, — говорит первый заместитель генерального директора ПАО «ЛОРП» С.В.Емельянов. — Отдать свой голос за того или иного кандидата – гражданская обязанность каждого, кто болеет за развитие своей Родины. Сегодняшние выборы – это будущее наших детей, и я сделал свой выбор в пользу достойного будущего, — поделился Сергей Витальевич.

— Я проголосовал на своем избирательном участке №721, который традиционно в течение многих лет располагается в здании пароходства, — говорит начальник Управления по эксплуатации флота Ю.Ю.Бадин. – Речники Ленского пароходства встречают праздничный День выборов хорошими результатами, мы перешагнули миллионный рубеж по перевозке народнохозяйственных грузов, что составляет 80 процентов к годовому плану. Арктическая навигация в разгаре, весь сентябрь ещё наши суда будут работать на морях, выполняя государственную задачу по Северному завозу, обеспечивая арктические улусы жизненно важными грузами – нефтепродуктами и каменным углём, генеральными грузами и другими, — заключил Юрий Юрьевич.

Сотрудники ЛОРПа очень ответственно подошли к выборам 9 сентября 2018. А самыми первыми приняли участие в выборах сотрудники Белогорского судоходного участка. По словам начальника БСУ Владимира Корякина, по данным на 12 часов по белогорскому времени, отмечается высокая явка избирателей, а коллектив участка уже проголосовал на 100 процентов.