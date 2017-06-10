Прямой эфир с главой: Якутия сохраняет положительные макроэкономические показатели

«По итогам пяти месяцев текущего года в Якутии сохраняются положительные макроэкономические показатели»,

– заявил 10 июня 2017 года глава Якутии Егор БОРИСОВ в ходе прямого эфира на телеканале «Россия-1» ГТРК «Саха», отвечая на вопрос ведущей Анны ЯРЫГИНОЙ о показателе валового регионального продукта, выросшего по сравнению с прошлым годом на два процента.

Егор Борисов пояснил, что показатель валового регионального продукта (ВРП) является основным индикатором, который показывает развитие того или иного субъекта Федерации. В текущем году в республике отмечено ускорение роста валового регионального продукта до 4 процентов. Для сравнения в прошлом году рост составил 1,7 процентов. Ещё один главный макроэкономический показатель ­– индекс промышленного производства – по итогам января-мая текущего года составил 104,2 процента. До конца года ожидается рост этого показателя на 2,6 процентов.

Глава отметил, что развитие экономики республики зависит от двух направлений – развития промышленности и местного производства. В свою очередь, развитие крупной промышленности зависит от конъюнктуры рынка на российском и мировом уровне. В последнее время наблюдается положительная динамика показателей по добыче алмазов, производству обогащённого угля, газового конденсата и нефти. Кроме того, определённые планы на рост экономики республики будут связаны с реализацией и выходом в активную фазу ряда приоритетных инвестиционных проектов, реализующихся на территории Якутии: газопровода «Сила Сибири», освоения Эльгинского угольного месторождения, запуска Инаглинского угольного комплекса. По прогнозам объём инвестиций в 2017 году составит 400 млрд. рублей.

Второе направление связано с развитием сельского хозяйства, транспортного и строительного комплекса. «Развитие этого направления, в основном, зависит от покупательской способности нашего населения и предприятий. Конечно, проблемы есть, над решением которых мы работаем», – сказал Егор Борисов.

На сегодняшний день разработан 41 проект развития местного производства товаров и услуг. Напомним, ранее Егор Борисов анонсировал создание в республике Фонда развития местного производства, который окажет помощь для реализации указанных проектов. Также Ил Дархан говорил о продвижении бренда «Сделано в Якутии» для товаров местного производства и о стимулировании механизмов по сбыту продукции местного производства через торговые сети.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)