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5 сентября 2018, 20:33
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Против Александра Акимова применяют грязные технологии

Политическое заявление

Информация о существовании документов, подтверждающих, что Александр Акимов является учредителем зарубежной коммерческой структуры несоответствует действительности. Вся грязная возня вокруг его имени подтверждает, что оппоненты серьезно опасаются сильного политика, настоящего патриота, государственного деятеля,  за которым стоит якутский народ.

На посту заместителя председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Константинович приобрел внушительный вес в федеральных органах власти. Благодаря его настойчивости, умению находить общий язык  Якутия находится всегда в центре внимания руководства Совета Федерации, федеральных исполнительных органов власти России, партии «Единая Россия». Свидетельством этому являются рабочие поездки в республику Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, заседание в Якутске Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству, проведение Дней Якутии в Совете Федерации и др.

Итогом системной работы сенатора от Якутии стало принятие десятков федеральных законов, протокольных поручений Правительству Российской Федерации, направленные на улучшение жизни якутян. Предложения Александра Акимова, поддержанные членами Совета Федерации, становятся целым пакетом документов, призванными изменить ситуацию в пользу жителей Крайнего Севера в сфере защиты их прав на госгарантии и компенсации на федеральном уровне. Например, по итогам проведения Дней Якутии в Федеральном Собрании в декабре 2017 года было принято и реализуется постановление Совета Федерации №626-СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)». Постановление решает многие проблемы, волнующие жителей Якутии.

Сенатором Акимовым многое  сделано и для  сохранения нашей уникальной природы, организации особо охраняемых природных территорий  Якутии. Поступательно решаются в федеральном центре вопросы совершенствования государственной поддержки социально-экономического развития российского Севера, Арктики и Дальнего Востока. Грамотно поставленные перед федеральными министрами вопросы от жителей нашего края нашли свои ответы в работе федерального центра по организации сети учреждений здравоохранения в отдалённых районах республики, выравниванию «цифрового неравенства», по установлению новых справедливых энерготарифов, обеспечению транспортной доступности отдаленных уголков Якутии. Слаженно работая с органами государственной власти республики, Александр Акимов добивается привлечения инвестиций для создания новых местных промышленных и социальных объектов в регионе. Так, что в ближайших планах Александра Константиновича — создание новой ТОСЭР на территории Кемпендяйского наслега Сунтарского улуса.

Те, кто боятся настоящего защитника интересов якутян, пустили в ход откровенную фальшивку. Но грязные технологии не пройдут. Организаторы провокации недооценивают уровень кругозора и компетентности избирателей Якутии.  А они отдают свой голос тому, кто трудиться во имя развития родного края. За Александра Акимова!

 Иванов Климент Егорович, Почётный гражданин РС(Я), Заслуженный работник народного хозяйства РС(Я),
Васильев Иван Фёдорович, член Высшего совета старейшин РС(Я), заслуженный работник культуры РС(Я), Почетный гражданин Сунтарского улуса,
Совет ветеранов Сунтарского улуса.
Международная федерация мас-рестлинга,
Всероссийская федерация мас-рестлинга и др.
Евсеев Матвей Николаевич, учредитель группы компаний “Арктик капитал», заслуженный работник народного хозяйства РС (Я), почетный гражданин Олекминского, Сунтарского, Анабарского и Хангаласского улусов РС (Я).
Герасимова Нина Прокопьевна, президент группы компаний «Татыйыына».

Источник: Размещение агитационного материала оплачено из средств избирательного фонда Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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