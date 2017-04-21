Поздравление Айсена Николаева с Днем местного самоуправления 

Дорогие жители и гости столицы!

От имени руководства Окружной администрации города Якутска поздравляю вас с Днем местного самоуправления в Российской Федерации!

Местное самоуправление – это один из сильнейших инструментов власти, при помощи которого люди принимают активное участие в управлении. От того, насколько население вовлечено в процесс создания благоприятных условий для жизни и работы, тем лучше развивается муниципалитет, в котором люди живут. Все это есть в нашем городском округе, с участием горожан Якутск с каждым годом становится краше и комфортнее.

Благодаря поддержке и инициативам населения в Якутске появилось много замечательных проектов, которые нашли воплощение в жизни и получили признание на уровне страны. В прошлом году три проекта города Якутска – это «Социальный центр помощи семье «Тэрчи», «Теплая автобусная остановка» и краудсорсинговый интернет-портал Oneclick Yakutsk — заняли первые места на Всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик. Четвертый год в нашем городе успешно работает проект «Народный бюджет», помогающий реализовать инициативы горожан. Также жители столицы принимают активное участие в народных акциях «Цветы добра», «Личный пример», «Народный субботник», «Вызов-кузов», «Елка добра» и многих других. Уверен, эта хорошая традиция продолжится и дальше.

В конце 2016 года в стране стартовал проект по комплексному благоустройству и развитию комфортной городской среды. Благодаря активности представителей нашего города, Якутск стал участником этого проекта. Кроме того, в Год добра у нас стартовала масштабная пятилетняя программа по изменению общественных пространств города, реализация которой требует активного участия горожан. Сейчас в эту работу вовлечены десятки и сотни людей. Уверен, общими усилиями мы сделаем наш город еще лучше!

Особые слова благодарности хочу выразить работникам и ветеранам местного самоуправления, которые не только передают нам свой бесценный опыт, но и принимают активное участие в развитии столицы!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и новых свершений в профессиональной и общественной деятельности!

С праздником!