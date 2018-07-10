Полицию Якутска поздравляет Осуохай

11 июля якутская столичная полиция проводит свой летний праздник на природе, посвященный 100-летию со дня образования.

Как отметил министр внутренних дел Якутии Владимир Прокопенко: «К этому юбилею мы пришли с хорошими показателями и среди 84 субъектов страны занимаем 16 место по профессиональному уровню».

Благополучие и безопасность людей всегда на первом месте для якутской полиции и на этом направлении достигнуто немало. В Якутске, например, центр города сегодня практически полностью охвачен контролем, заметно сократилась уличная, бытовая преступность, заметен спад количества преступлений в отношении несовершеннолетних. Этому немало способствовала внедренная в Якутске современная система видеонаблюдения, которая обязательно должна развиться и охватить весь город. Но есть и вызовы нового времени – размножение разного рода финансовых мошенников и сетей, с которыми, уверен, якутская полиция тоже справится в ближайшем будущем.

Радует, что якутская полиция будет проводить праздник в форме якутского национального праздник ысыах, с конкурсами национальной кухни и одежды, с состязаниями, с призами – это настоящее и живое знакомство с культурой народа саха, диалог культур.

Председатель общества “Осуохай” Александр Джурович Данилов, член Общественного Совета полиции Якутска, поздравляет начальника полиции Якутска Николая Ивановича Кульбертинова с летним праздником и желает успехов в работе всему коллективу УВД и лично Николаю Ивановичу.

“От имени всего нашего общества Осуохай желаю вам, всем сотрудникам полиции Якутск блага и добра!Обязательно войдите в круг и участвуйте в Осуохае! И тогда продлится ваша жизнь, наполнится ваша удача, и сила кругов Священного Осуохая наполнит вас на целый год! Домм!” – так завершается поздравление Александра Джуровича.