Полиция предупреждает: не попадайтесь на уловки интернет-мошенников

В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от 39-летнего местного жителя, в нем заявитель просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое путем мошеннических действий завладело принадлежащими ему денежными средствами в сумме 49 000 рублей.

Потерпевший пояснил полицейским, что он решил заказать себе сотовый телефон. Мужчина нашел в интернете сайт, который заинтересовал его низкой стоимостью смартфонов. Он прочитал отзывы об этом сайте в интернете, однако не нашел отрицательных. Также он отыскал информацию, что сайт работает продолжительное время, поэтому все его сомнения развеялись. Мужчина выбрал удовлетворяющую его по всем параметрам модель смартфона стоимостью 27000 рублей и зарегистрировался на сайте, указав свои данные, в том числе номер телефона для обратной связи. Через некоторое время с ним связался неизвестный мужчина, который представился менеджером интернет-магазина. Он объяснил, что доставка до г. Якутска составит всего 2-3 дня, но за телефон нужно внести 100% предоплату. Для этого «менеджер» попросил покупателя ввести на сайте все данные банковской карты в реквизитах оплаты и сказал, что после ввода ему придет смс-сообщение с кодом подтверждения, который также нужно вести на сайте, чтобы оплата прошла. Мужчина выполнил все указания. После этого на его электронную почту пришла квитанция об оплате сотового телефона стоимостью 27 000 рублей. А через три часа ему поступило смс-сообщение о том, что его банковская карта заблокирована. Он сразу же позвонил на «горячую линию» банка и узнал у оператора, что в последнее время было проведено несколько операций по снятию денежных средств, также неизвестные пытались снять с карты крупную сумму денег, которой не было на счету. В результате с личного счета потерпевшего списали денежные средства в сумме 49000 рублей. По данному факту проводится проверка.

МВД по Республике Саха (Якутия) напоминает, случаи мошеннических действий, связанных с деятельностью интернет-магазинов и сайтов по продаже различных товаров нередкое явление. Чем привлекают потенциальных жертв мошенники? Прежде всего необоснованно низкими ценами. При заказе товаров вас попросят внести предоплату, зачастую путем внесения денежных средств на некий виртуальный кошелек посредством терминала экспресс-оплаты. Далее магазин в течение нескольких дней будет придумывать отговорки и обещать вам скорую доставку товара, а потом бесследно исчезнет либо пришлет некачественный товар.

Цель подобных сайтов – обмануть максимальное количество людей за короткий срок. Создать интернет-сайт сегодня – дело нескольких минут, поэтому вскоре после прекращения работы сайт возродится по другому адресу, с другим дизайном и под другим названием.

Если вы хотите купить товар по предоплате помните, что серьезные интернет-магазины не будут просить вас перечислить деньги на виртуальный кошелек или счет мобильного телефона. Поищите информацию о магазине в сети Интернет, посмотрите, как долго он находится на рынке. Если вы имеете дело с сайтом крупной или известной вам компании, убедитесь в правильности написания адреса ресурса в адресной строке вашего браузера. При необходимости потребуйте у администраторов магазина предоставить вам информацию о юридическом лице, проверьте ее, используя общедоступные базы данных налоговых органов и реестр юридических лиц. Убедитесь в том, что вы знаете адрес, по которому вы сможете направить претензию в случае, если вы будете недовольны покупкой.

Если вы все же попались на уловки мошенников, то незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы и сообщите о данном факте.