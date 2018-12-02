Показ фильма «Молящаяся» на молодежном православном медиафоруме

Показ фильма «Молящаяся» состоялся в кинозале ТРЦ «Чудо парк» в рамках III молодежного православного медиафорума Якутской епархии.

Открыл показ автор фильма — архиепископ Якутский и Ленский Роман:

«С недавнего времени мы стали снимать фильмы. К этому дополнительному труду, казалось бы, не свойственному нам, нас побудило желание языком кино рассказать о православной культуре. Было снято несколько фильмов, и этот проект нам показался очень удачным.

Он понятен и доступен особенно для молодежи, для таких как вы. Для людей ищущих, горячих, не погруженных в большие знания православной культуры. Мы продолжаем эту традицию. И вот уже вашему вниманию представляем очередной фильм. Фильм об иконе Божией Матери «Умиление Градоякутская». Об одной из древних и почитаемых икон города Якутска. Мы назвали ее «Молящаяся». Очень надеюсь, что внимательный просмотр фильма, безусловно, обогатит вас знаниями и по окончанию фильма мы готовы ответить на ваши вопросы».

Торжественное открытие форума состоялось 30 ноября в Районном Дворце культуры, где собрались молодые лидеры школ и среднеспециальных учебных заведений Алданского и Нерюнгринского районов, городов Жиганск и Якутск, педагоги, руководители предприятий, представители органов районной и муниципальной власти. Участников Форума ожидают 3 дня напряженной и плодотворной работы.

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» не осталось в стороне от главных событий уходящего года на Алданской земле: 25-летия образования православной общины на алданской земле и 20-летия храма в честь святых Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в Алдане. Приняло посильное участие в решении организационных вопросов.