Почта России прокомментировала штраф начальнице райотделения

УФПС Республики Саха (Якутия) сообщает, что по данному факту в отделении почтовой связи Оленек Оленекского района проведена служебная проверка, с виновным работником проведена дополнительная разъяснительная работа.

Руководством филиала усилен контроль за сроками доставки заказной корреспонденции: с начальниками отделений почтовой связи проведен дополнительный производственный инструктаж по вопросам своевременной доставки корреспонденции разряда «судебные», с начальниками почтамтов проведено совещание по вопросам усиления контроля за соблюдением правил оказания услуг почтовой связи.

По вопросам качества оказываемых услуг можно обратиться по телефону «горячей линии» УФПС Республики Саха (Якутия): 8-800-2005-888, а также воспользовавшись сайтом pochta.ru.