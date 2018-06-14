Первыми назначенцами врио главы в правительстве стали экономисты и юристы

13 июня врио главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ встретился и сразу назначил на посты в правительстве ряд руководителей. Все они оказались опытными управленцами с экономическим или юридическим образованием и стажем работы. Похоже, при новой власти профессиональным будет не только парламент, но и правительство, в котором будут тщательно считать деньги и возможности.

Заместитель генерального директора АК «Якутскэнерго» Алексей СТРУЧКОВ назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Якутии. Алексей Стручков будет курировать финансово-экономический блок.

Алексей Стручков родился в 1967 году в селе Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса. Имеет высшее образование, окончил Новосибирский инженерный институт им. В.В.Куйбышева по специальности «теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна» и Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «финансы и кредит».

Трудовую деятельность начал с должности чертёжника-конструктора в Институте «Якутагропромпроект». Работал на разных должностях в Главном управлении муниципального хозяйства Мэрии города Якутска, в МУП «Дирекция единого заказчика», в Госкомитете РС (Я) по энергетике и ЖКХ, в министерствах ЖКХ, экономического развития республики, промышленности Якутии.

В марте 2007 года Алексей Стручков был назначен министром экономики Якутии. С 2010 занимал должность первого вице-премьера правительства республики. С 2013 работал постоянным представителем Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации. В 2016 г. назначен первым заместителем председателя правительства — министром экономики РС (Я). С 2017 года по сей день – заместитель генерального директора «Якутскэнерго»

Работая первым вице-премьером правительства республики, Алексей Стручков курировал вопросы экономики, бюджетной, налоговой, инновационной политики, ценовой и тарифной политики, государственной политики в сфере социально-экономического развития муниципальных образований, малого бизнеса и предпринимательства, банковскую, страховую и внешнеэкономическую деятельность. Проводил работу по привлечению инвестиций в экономику республики и отвечал за реализацию крупных инвестиционных проектов на территории Якутии.

Заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Ольга БАЛАБКИНА назначена исполняющей обязанности заместителя председателя правительства республики, курирующего социальный блок вопросов.

В ходе беседы были обсуждены вопросы образования, науки, профессиональной подготовки и расстановки кадров, социальной защиты населения, труда и занятости.

Ольга Валерьевна Балабкина родилась в поселке Нижний Куранах Алданского района Якутской АССР. С отличием окончила историко-юридический факультет Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова по специальности «юриспруденция» с квалификацией «юрист».

Свою трудовую деятельность Ольга Балабкина начала в должности секретаря судебного заседания Алданского народного суда. Далее трудилась в министерстве юстиции Республики Саха (Якутия), Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия), министерстве по делам молодежи Республики Саха (Якутия), в компании «Сургутнефтегаз».

В 2008 году Ольга Балабкина была избрана народным депутатом Государственного Собрания (Ил Тумэн) четвертого созыва. Занимала пост председателя постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по государственному строительству и законодательству.

С 2013 года – работала заместителем Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва, координировала работу постоянных комитетов по образованию, делам семьи, детства, молодежи, здравоохранению, социальной защиты, труду и занятости населения.

Министр экономики Денис БЕЛОЗЁРОВ назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства РС (Я). Денис Белозёров будет курировать вопросы развития сельского хозяйства и экологии.

Денис Белозёров родился в 1979 году в Якутске. Окончил Якутскую государственную сельскохозяйственную академию и НОУ «Современная гуманитарная академия». Имеет специальности экономиста и юриста.

Работал в Департаменте развития села и в отделе финансирования АПК и охраны окружающей среды министерства финансов РС (Я), в финансово-экономического управлении ГУП ФАПК «Туймаада», руководителем Департамента экономических программ и имущественных отношений Министерства сельского хозяйства РС(Я), заместителем министра сельского хозяйства и продовольственной политики, генеральным директором ОАО «Якутский хлебокомбинат».

С марта 2018 года по настоящее время занимал должность министра экономики Республики Саха (Якутия).

Первый заместитель министра экономики Майя ДАНИЛОВА возглавила Министерство экономики РС(Я).

В рамках встречи Айсен Николаев обозначил цели и задачи, стоящие перед одним из ключевых исполнительных органов государственной власти региона. «Вы профессионал, знаете работу ведомства изнутри. У Вас есть опыт работы, как на федеральном, так и на муниципальном уровне», – подчеркнул он.

Майя Данилова родилась в городе Якутске. Окончила Якутский государственный университет и Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальностям «финансы и кредит», «банковское дело».

Работала на разных должностях в министерстве экономики и прогнозирования РС(Я), в министерстве экономического развития РС (Я), в ОАО «Банк ВТБ», в министерстве экономики и промышленной политики РС (Я), в Администрации Президента и Правительства РС(Я), в Центре стратегических исследований РС (Я).

С 2014 по настоящее время занимала должность первого заместителя министра экономики Якутии.