Паводковая обстановка в Якутии  

На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в районе гидропоста Хабарова Булунского района, густой ледоход. Верхняя кромка – в 150 км ниже н.п. Кюсюр Булунского района, уровень воды составляет 110 см, при критическом 3150 см, редкий ледоход.

На реке Яна нижняя кромка наблюдается в 10 км выше н.п. Нижнеянск Усть-Янского района, средний ледоход. Верхняя кромка – в 50 км ниже н.п. Усть-Янск, редкий ледоход.

На реке Индигирка нижняя кромка ледохода наблюдается в 100 км выше н.п. Чокурдах Аллайховского района, густой ледоход. Верхняя кромка – в 200 км выше н.п. Чокурдах, средний ледоход. У н.п. Чокурдах уровень воды составляет 630 см, при критическом 913 см, закраины.

На реке Оленек нижняя кромка ледохода наблюдается в 200 км выше гидропоста Тюмяти Булунского района, густой ледоход. Уровень воды у гидропоста Тюмяти составляет 252 см. Верхняя кромка – на границе Оленекского и Булунского районов, редкий ледоход.

По состоянию на 06.06.2017 года в н.п. Сыаганнах Абыйского района остаются подтопленными дворовые территории.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Среднеколымского и Абыйского районов работают межведомственные оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Правительства республики.

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.