Отставка и назначение

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ подписал 19 июля кадровые указы, сообщает Сетевое издание SAKHALIFE.RU со ссылкой на администрацию правительства Якутии.
Освободить Ксенофонтову Дарию Григорьевну от должности руководителя Департамента процессного управления Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) в связи с истечением срока служебного контракта.
Назначить Солодухина Романа Александровича исполняющим обязанности руководителя Департамента процессного и проектного управления Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), освободив от должности руководителя Департамента проектного управления Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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