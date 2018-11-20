Открытие ледовой переправы Хатассы — Павловск перенесли

Ледовую переправу Хатассы — Павловск не будут открывать 21 ноября, как планировалось ранее; новая дата — 26 ноября. Об этом во вторник заявили в Минтранспорта республики.

«Сроки открытия ледовой переправы через Лену Хатассы — Павловск переносятся на 26 ноября ввиду неокрепшего льда на реке. Напоминаем, сроки открытия переправы могут изменяться, исходя из погодных условий и толщины льда на переправе», — говорится в сообщении.

Категорически запрещается выезд (выход) на лед до официального открытия ледовых переправ, напомнили в ведомстве. За пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать безопасную толщину льда, отсутствие промоин, трещин, наледей, припорошенных снегом.

В 2017 году переправу на этом участке открыли 21 ноября.