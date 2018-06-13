Общественная палата Якутии следит за рассмотрением дела супругов Левадных в суде

На днях в Якутском городском суде у судьи Анны Марковой началось рассмотрение громкого уголовного дела супругов Александра и Кристины Левадных, обвиняемых в ряде серьезных преступлений. Обоим вменена ч.3 статьи 127 УК РФ – незаконное лишение свободы. Главе семейства еще вменена «коррупционная» ч.3 статьи 286 УК РФ – превышение должностных полномочий. Супруге – часть 1 статьи 332.1 УК РФ – организация незаконной миграции.

Преступления, которые совершили Левадные достаточно известно общественности, благодаря серии публикаций в СМИ. Более того, дело получило общероссийскую и международную огласку. Общественная палата Якутии взяла под контроль ситуацию почти с самого начала. Дело касается предпринимателя, мецената Афанасия Алексеева.

Напомним, фабулу дела. ПодполковникАлександр Левадный занимал должность заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействию коррупции ММУ МВД «Якутское». Он помог своей супруге Кристине Левадной, которая занимается коммерческой деятельностью в сфере предоставления населению Якутска услуг по уборке помещений с незаконным привлечением и использованием иностранных работников, удерживать против воли гражданку Филиппин Дела Круз Раккуел Фаброс. Раккуел, подвергшись побоям и угрозам, испугавшись за свою жизнь, выпрыгнула из окна квартиры, в которую ее привезли Левадные. В результате она получила тяжелые травмы – взрывной перелом тела второго поясничного позвонка со сдавлением спинного мозга, компрессионный перелом 1-го поясничного позвонка, импрессионный оскольчатый внутрисуставный перелом пяточной кости.

Раккуел сумела добраться до дома своих постоянных клиентов Алексеевых ипопросить у них помощи. Когда Афанасий Павлович вызвал полицию, в квартиру постучался сам… Левадный и его супруга. Алексеев помешал забрать Раккуель. Только после громкой огласки уголовное дело было возбуждено.

Преступление было совершено 12 февраля 2017 года, как видим следствие, затянулось почти на полтора года. Общественная палата РС(Я) делала письменные и устные запросы по поводу затягивания уголовного дела. Обращались за помощью к Уполномоченной по правам человека Сардане Гурьевой. Член Палаты Галина Васильева пыталась пойти на прием вместе с Афанасием Павловичем к Министру внутренних дел РС(Я) Владимиру Прокопенко. Последний отказался принять Алексеева вместе с членом Палаты.

Конечно, Комиссия по общественному контролю, противодействию коррупции, взаимодействию с ОНК и защите прав и свобод граждан будет пристально следить за рассмотрением уголовного дела в суде.

Председатель комиссии Николай Гребенников:

— В Общественной палате считают, что это уголовное дело должно быть рассмотрено в суде самым тщательным образом, объективно и справедливо. Мы не хотим оказывать давление на суд. Судья и сама прекрасно разберется. Но принимаем во внимание и то обстоятельство, что сам суд вполне может быть подвергнут давлению со стороны супругов Левадных. Нас удивляет тот факт, что, несмотря на серьезность совершенных ими преступлений, несмотря на должность подполковника Левадного и его возможностям по оказанию давления на свидетелей, непризнание им вины, он ни ДНЯ не был под арестом.

Пугает и затянувшаяся передача уголовного дела в суд. Тревожит и то, что хотя общественности и сообщили, что его уволили по отрицательным мотивам, тем не менее, начальники дают ему в суд положительную характеристику. Положительную! Никаких мер по обеспечению гражданского иска принято следствием не было. Ведь гражданке Филиппин Дела Круз Раккуел Фаброс нанесен огромный моральный и материальный урон. Она едва не стала инвалидом. До сих пор не пришла в норму. Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что она является единственным кормильцем семьи. У нее больной муж, который не может работать.

Афанасий Павлович вынужден был оплачивать лечение, проезд Раккуель, ее сегодняшнее содержание. Это обошлось в круглую сумму. А обвиняемые не предложили никакой помощи.

Мы собираемся в своих выступлениях обращать внимание на то, что обвиняемые, в случае признания их виновными, обязаны будут возместить ущерб потерпевшим. Пусть Раккуел – иностранная гражданка, но она человек. Мы живем в цивилизованном, правовом государстве, где права любого человека по Конституции страны приоритетны.

Общественник Афанасий Алексеев:

— Левадные во время следствия вели себя спокойно, временами нагло. Всем видом давая нам, потерпевшим, понять, что они избегут наказания, а у нас будут неприятности. Несмотря на очевидные обстоятельства, не признали свою вину. Я, к примеру, охотно согласился дать показания на детекторе лжи. Показал свою правдивость. А Левадные наотрез отказались это делать.

Меня лично как человека, гражданина, общественника возмущает тот факт, что Левадный совершил преступление, нося погоны подполковника, занимая должность одного из главных борцов с коррупцией и незаконным предпринимательством. Тем временем его супруга занимается незаконными мигрантами. Это нормально? Если бы не случился этот инцидент, он вообще стал бы начальником УБЭП Мирнинского района. Района, где живут алмазники, состоятельные люди. Что он делал бы там?

И вообще, как он получал свои должности, когдаосужденный за громкое мошенничество полковник Геннадий КОВАЛЕНКО, так же ранее работавший в полиции на руководящей должности, является его родным братом?

О том, сколько у него связей, красноречиво свидетельствует тот факт, что когда 12 февраля прошлого года я позвонил в полицию, раньше, чем патруль пришли, скорее, примчались супруги Левадные. Примчались супруги Левадные, они практически влетели в нашу квартиру с криком: «Где она?» Они были уверены, что она у нас. Очень жаль, что следствие не разобралось в этом факте. Конечно, Левадным сообщили о нашем сигнале. Следствие это представило так, что они сами догадались. Ну, тогда они бы сначала спросили: «Не у вас ли находится Раккуель?», как сделали бы мало-мальски культурные люди. Нет, они врывались в мою квартиру, достоверно зная, что у нас находится пострадавшая.

При изучении уголовного дела я наткнулся на одно красноречивое доказательство. Левадная пишет по ватсапу Руккуель: «Хорошо, ты сделала свой выбор. Но я найду тебя, где бы ты ни была. Это мой город. И у меня есть возможность тебя найти. Я тебя найду и ты знаешь, что потом будет. Подумай о своей семье».

В сознании Левадных Якутск – это их город. Их угроза говорит о том, что они были уверены: найдут любого, найдут и накажут. Вот ко мне они ворвались 12 февраля…Единственная наша защита —это возмущение и принципиальная позиция общественности. На нее мы с Раккуель и надеемся…