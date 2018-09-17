Не надо стесняться…

Одна из самых деликатных медицинских областей — это проктология. Обнаружив у себя геморрой, большинство испытывает целую гамму эмоций: от стеснения, отрицания проблемы, до настоящего ужаса, и не спешит обратиться к врачу.

Чаще проблемы со здоровьем испытывают мужчины, причиной тому становится чрезмерное употребление жирной, острой пищи, переохлаждение, вредные привычки. Заболевания прямой кишки чаще проявляются локально, общее состояние здоровья ухудшается незначительно, его легко можно спутать с рядовой «простудой». И тут начинается самолечение…Свечи, антибиотики, примочки. Так пациенты поступают в отделение в запущенном состоянии, 80% из них испытывают ярко выраженную боль в промежности.

Заболевания прямой кишки не могут быть устранены без осмотра и назначения лечения врачом. Чем раньше пациент обратиться за помощью, тем быстрее наступит выздоровление, не последует осложнений и рецидива заболевания. Это наставление подтверждает видеосовет Татьяны ДЯГИЛЕВОЙ, врача –колопроктолога Республиканской больницы №2 – ЦЭМП:

https://www.youtube.com/watch?v=0wGTTmQNqKU