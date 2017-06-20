Названо имя вероятного будущего главы ЦИК Якутии

Вчера, 19 июня, Центризбирком Якутии определился со своими кандидатами в следующий состав ЦИК.

Напомним, что сейчас проходит формирование нового состава Центральной избирательной комиссии республики. Сам ЦИК может рекомендовать две кандидатуры: одну для рассмотрения Ил Тумэном и одну — Ил Дарханом.

По данным «Блокнота Якутска», на утверждение в Госсобрание РС (Я) ЦИК направил кандидатуру Екатерины Андреевой, действующего заместителя председателя ЦИК, а Ил Дархану — другого заместителя председателя Ирину Конакову.

21 июня Центризбирком РФ должен определиться со своими представителями в ЦИК РС (Я). По данным «Блокнота Якутска», на утверждение в ЦИК РФ направлены кандидатуры заместителя председателя Центральной избирательной комиссии республики Александра Власова и Уполномоченного по правам человека в РС (Я) Алексея Ефимова.

По данным «Блокнота Якутска», в следующем составе ЦИК РС (Я) должности заместителей председателя займут Александр Власов, Ирина Конакова и выдвинутый «Единой Россией» впервые, пока еще генеральный директор НВК «Саха» Иван Андросов. А должность председателя с большой долей вероятности займет Уполномоченный по правам человека в РС (Я), прокурор с многолетним стажем Алексей Ефимов.

Справка:

Ефимов Алексей Михайлович родился 14 декабря 1954 года в с.Диринг Чурапчинского района.

Окончил Харьковский юридический институт в 1980 году.

Работал помощником прокурора Оймяконского района, следователем прокуратуры Усть-Майского района, старшим следователем прокуратуры, заместителем прокурора города Мирного, прокурором города Удачный.

В феврале 2001 года назначен на должность старшего помощника прокурора республики.

С 2002 года — начальник отдела республиканской прокуратуры.

В январе 2006 года назначен прокурором города Якутска.

С июля 2007 года — начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных органов прокуратуры Республики Саха (Якутия).

Неоднократно поощрялся приказами Генерального прокурора России и прокурора республики. Заслуженный юрист Российской Федерации, почётный гражданин города Удачного Мирнинского района.

31 мая 2013 года избран Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на должность Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия).