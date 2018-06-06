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6 июня 2018, 15:20
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Наталья Миронова представила Алмазэргиэнбанк на Большом летнем фестивале добровольцев

Пять представителей волонтерских организаций Якутии приняли участие в Большом летнем фестивале добровольцев. Мероприятие, которое прошло с 31 мая по 2 июня в Москве, объединило более 10 000 человек из всех регионов России.

«Я очень рад видеть ваши горящие глаза, слышать стук ваших сердец, потому что сегодня здесь собрались очень неравнодушные люди, и очень здорово, что в нашей стране все больше добровольцев и волонтеров. Сегодня их более 7 миллионов человек. Вы лучшие, вы лицо нашей страны, вы гордость нашей страны», — заявил заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко с главной сцены фестиваля.

Он отдельно поблагодарил волонтеров чемпионата мира по футболу, которые будут встречать болельщиков со всего света, и добровольцев, принимавших участие в праздновании Дня Победы, которых было порядка 190 тысяч.

«Волонтерство в последние годы стало в России очень популярным, и масштабный фестиваль, состоявшийся в Москве, — лучшее тому доказательство. В эти дни мы смогли посетить крупнейшие благотворительные фонды и волонтерские центры Москвы. Делегация республики побывала в муниципальном приюте собак и кошек района Бирюлёво, а также в волонтерском центре МГИМО. Узнали для себя много нового, ведь у каждого региона, организации свой взгляд на социальные проблемы и выбор пути их решения. Подобные фестивали заряжают неповторимыми эмоциями. После них еще больше хочется творить, создавать, что-то придумывать. В Москве мы встретили много новых друзей и соратников со всей страны. Это был не только обмен опытом, но и праздник дружбы, который всем нам дал новый импульс к развитию общего дела!» — отметила участник мероприятия, руководитель направления корпоративно-социальной ответственности Службы по связям с общественностью Алмазэргиэнбанка Наталья Миронова.  

По ее словам, организаторы детально продумали деловую программу фестиваля. Территория парка «Сокольники», где собрали участников на третий, заключительный, день, была поделена на восемь площадок: главная сцена, лекторий «Счастье» и «Добрые дела» и пять зон — малые лектории «Мечтай», «Твори», «Развивай», «Действуй» и «Сохраняй».

«В лектории «Твори» я послушала выступление «5 ключей успешной волонтёрской программы» от представителей организации «Мосволонтер». Кроме того, удалось пообщаться с преподавателем Института общественного служения, автором научно-методического пособия «Корпоративное добровольчество» Олегом Решетниковым, который помогал банку «Уралсиб» развивать программу по корпоративному волонтерству. Он позитивно оценил многое из того, что сегодня делает Алмазэргиэнбанк по поддержке людей, нуждающихся в помощи», — сказала Миронова. 

Ведущий финансовый институт региона в течение нескольких лет реализует социальные проекты «Выпускник», «Детство без границ», «Рысь», «Финансовая грамотность», «Корпоративное волонтерство» и «Ветеран».

Напомним, по решению президента России Владимира Путина 2018 год объявлен в стране Годом добровольца и волонтера. 

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Источник: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
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