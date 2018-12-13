На ледовой арене Якутска прошел исторический матч

Результат матча:
ХК «Динамо» (Якутск) – ХК «Стерх» (Якутск) 6:5 (2:2, 1:1, 2:2, 1:0 б)
(Владимиров, 13, Местников, 16, Кулешов, 36, буллит, Семиндеев, 42, Разин, 55 – Тюньков, 10, 28, 50, 52, Крылов, 11)
Лучшие игроки матча по номинациям:
«Лучший игрок» – Евгений Разин (ХК «Динамо» (Якутск)
«Лучший бомбардир» – Юрий Тюньков (ХК «Стерх»)
«Лучший вратарь» – Владислав Протодьяконов (ХК «Динамо» (Якутск)
Команда-победительница награждена Кубком и дипломом 1 степени, игроки – медалями, призеры матчевой встречи – дипломом 2 степени и медалями, лучшие игроки матча по номинациям – памятными плакетками.
За организацию и содействие в проведении первого исторического хоккейного матча Виталий Загашеев, заместитель председателя Якутского республиканского совета «Динамо», наградил памятными плакетками Владимира Хисамутдинова, директора ГБУ Республики Саха (Якутия) «Республиканская специализированная школа по зимним видам спорта», предоставившего ледовую арену на безвозмездной основе, и Василия Местникова, председателя Совета ветеранов МВД по Республике Саха (Якутия).
Поздравляем команду «Динамо» (Якутск) с триумфальным началом и желаем дальнейших побед!
Александр Смирнов,
Якутский республиканский совет Общества «Динамо»