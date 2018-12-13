На ледовой арене Якутска прошел исторический матч

8 декабря на льду спортивного комплекса «Эллэй-Боотур» впервые в истории состоялся матч по хоккею с шайбой на Кубок республиканского совета Общества «Динамо» между хоккейными командами города Якутска «Динамо» и «Стерх», посвященный 95-летию Общества «Динамо».

Инициатором создания команды «Динамо (Якутск) и проведения первого хоккейного матча стал Василий Местников, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел Республики Саха (Якутия), он же капитан команды. Предложение было поддержано руководством Якутского республиканского совета Общества «Динамо» и спортивного комплекса «Эллэй Боотур».

В сборную команду «Динамо» (Якутск) вошли сотрудники и ветераны правоохранительных органов Республики Саха (Якутия). Всего в знаменательном матче приняли участие 32 хоккеиста.

В азартной и бескомпромиссной борьбе с хоккеистами хоккейного клуба «Стерх», по результатам серии буллитов динамовцы одержали достойную и яркую победу со счетом 6:5! Решающий гол в ворота соперников забил Игорь Кулешов.