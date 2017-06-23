Минздрав Якутии сократил «писанину» врачей, чтоб помочь пациентам

Работа врача, со временем, стала чрезмерно бюрократизированной. В начале месяца Минздрав Якутии издал приказ, который внес изменения в устоявшиеся правила и нормы. Медики оценили нововведение.

В канун Дня медицинского работника, Министерство здравоохранения Якутии сделало своего рода подарок для медицинских работников нашей республики. Люди в белых халатах уже оценили нововведение, которое вытряхнуло «пыль» чрезмерной бюрократизации здравоохранения. Такой встряски не было никогда.

2 июня 2017 года был издан приказ Минздрава Якутии №939 «О мерах по сокращению объемов документации в медицинских организациях РС(Я)». Приказ отменяет большое количество медицинской документации, заполнение которой, в прежние десятилетия, отнимало много времени. Остались в прошлом журналы, применяемые для учета медикаментов, расходного материала, изделий медицинского назначения и пр. Общее количество отмененных журналов 14. Упразднены этапные эпикризы, которые врачи заполняли каждые десять дней. Упростилось заполнение дневников в историях болезни. Теперь, если состояние больного удовлетворительно, заполнять дневник ежедневно не обязательно, достаточно записи врача один раз в два дня. Кроме того, по новому приказу, не нужно будет получать информированное согласие амбулаторного больного на каждую медицинскую манипуляцию, достаточно будет одного согласия. Упростилась и процедура назначения дорогостоящих и сильнодействующих препаратов.

Разработчиками нового приказа являются Департамент лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения РС(Я), региональный Росздравнадзор и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Организаторы отметили, что нововведение создано не только для уменьшения письменной нагрузки на медицинских работников, но и для увеличения времени общения врачей с пациентами:



— Мы убрали тот документооборот, ту отчетность, которая была, чтобы как можно меньше медработник заполнял бумаги и большую часть времени уделял пациенту. Потому что наша цель – это, в первую очередь, помочь пациенту.

Нововведение было положительно оценено коллективом не только городских больниц, но и стражами здоровья на периферии.

Моисей АФАНАСЬЕВ – молодой хирург Хангаласской районной больницы выразил благодарность Минздраву Якутии за прогрессивные решения:

— Работа хирурга, да и всех медицинских работников, не проста. Это особенно четко ощущается на периферии, где нет избытка кадров, как, например, в городе. После тяжелых операций я часто оставался на работе до позднего вечера, чтобы закончить документацию. С выходом нового приказа Минздрава Якутии я ощутил, что письменной нагрузки стало меньше. Теперь я могу посвятить своему любимому ремеслу и дорогим пациентам больше времени. Желаю коллективу Министерства здравоохранения новых прогрессивных идей, во благо медицины. Спасибо!

Смотрите видеосюжет с комментариями молодых специалистов:

