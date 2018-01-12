Минприроды порадовало журналистов уникальными подарками

Накануне Дня российской печати министерства и ведомства традиционно поздравляют журналистов. Нынче особенно отличилось Министерство охраны природы.



Стало традицией, что к профессиональному празднику Минприроды организует для четвертой власти мини-путешествия. В прошлом году пул журналистов-экологов приняли в зоопарке «Орто Дойду», нынче в визит-центре природного парка «Ленские столбы» в Покровске.

Нынче самых активных журналистов наградили официальной ведомственной наградой – медалью «Год экологии и ООПТ – 2017».



Так же Сахамин АФАНАСЬЕВ вручил журналистам уникальные подарки — луковицы и семена якутских дикороссов – сардааны и ириса в подарочной упаковке.

«В апреле надо сделать выгонку, а с потеплением – в грунт. Сначала у себя на даче, а потом, когда размножатся – везде», — напутствовал министр охраны природы Якутии.



Саргылана ИВАНОВА, специалист экопросвещения отметила, что семена и луковицы дикороссов собирали летом дети-волонтеры на особо охраняемых природных территориях Якутии. Отвечая на вопрос журналистов, она заметила, что экологи их не продают, коммерческой деятельностью не занимаются. В прошлом году в апреле такие наборы раздавали в обмен на использованные батарейки на площади Ленина в День земли. Правда, они очень быстро закончились. Растения должны быть очень стойкими, ведь луковицы и семена собраны в дикой природе.