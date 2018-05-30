Минобрнауки Якутии: Ситуация по ЕГЭ находится под контролем

Во многих районах республики, в том числе Якутске, вечером 28 мая наблюдались сильные порывистые ветры, приведшие к перебоям энергоснабжения и интернета. Министерство образования и науки Якутии совместно с правительством республики уже со вчерашнего дня начали отрабатывать вопросы по стабилизации ситуации для проведению ЕГЭ в ряде районов, где возникли проблемы со связью. Ситуация находится под контролем, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки республики.

По словам министра образования и науки Владимира Егорова, прилагаются все возможные усилия для того, чтобы экзамен прошел качественно и в срок.

«Из-за ураганного ветра у нас в ряде районов возникли проблемы со связью. Этой ночью и сегодня в течение дня велись ремонтные работы. Под руководством заместителя председателя правительства Якутии Алексея Дьячковского работает оперативная межведомственная комиссия. 29 мая провели совещание в режиме видеоконференц-связи с главами муниципальных образований с участием министерств и ведомств, привлеченных к проведению ЕГЭ. Мы знаем, что во всех улусах пункты проведения экзамена подготовлены. Однако остаются проблемы в Таттинском и Амгинском районах. В тех пунктах, где не будет восстановлено электропитание, будут работать дизельные и бензиновые генераторы электричества. Ситуация находится под контролем», — сказал он.

Министр также отметил, что в крайнем случае, выпускники смогут сдать ЕГЭ по базовой математике в резервные дни, то есть 25 июня или 2 июля.

Как сообщал телеканал «Якутия 24», 30 мая проводится ЕГЭ по математике базового уровня — это один из самых важных экзаменов для выпускников и является обязательным. Однако из-за непогоды в республике 28 мая ЕГЭ в некоторых районах Якутии оказалось под угрозой срыва.