Микрорайон Марха стал чище

29 апреля на территории микрорайона Марха в рамках Всероссийской экологической акции был проведен субботник под эгидой Года экологии в РФ.

В субботнике приняли участие трудовые коллективы предприятий и организаций микрорайона Марха, общеобразовательные учреждения, общественные организации. К нашему микрорайону были закреплены коллективы Министерства охраны природы РС (Я), Министерство связи и информационных технологий РС (Я), Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС (Я), Департамент по внешним связям РС (Я).

В ходе субботника были убраны лесные массивы Маганского и Намцырского тракта, береговая линия речки Мархинка и озеро Соленое. Приняли участие 198 человек, собрано 409 мешков мусора.

Администрация микрорайона Марха напоминает собственникам организациям и предприятиям, частных магазинов и домовладений о необходимости наведения санитарного порядка на своей территории. Также благодарит всех, кто принял участие в субботнике!