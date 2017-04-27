Магистрант СВФУ стал дипломантом Международной олимпиады по веб-программированию

Магистрант Северо-Восточного федерального университета Виталий Иванов занял третье место в финале Международной олимпиады по веб-программированию, организованной компанией «1С». Заключительные состязания прошли в городе Москве 21 апреля, в которых приняли участие студенты-программисты из 39 вузов России и СНГ.

«Я участвовал в заочной форме соревнования. Процедура участия строго отслеживалась, все было четко и максимально прозрачно, попытки обмана практически исключены, – делится победитель олимпиады, магистрант Института математики и информатики СВФУ Виталий Иванов. – Разработчики заданий являются участниками алгоритмических олимпиад, элементы которых внедрили в соревнования веб-программирования. Необходимы знания технологий в этой области, что является особенностью данной олимпиады. Но для того, чтобы справиться с заданиями, нужно в совершенстве владеть также и алгоритмической базой. Отмечу, что в Институте математики и информатики СВФУ этому аспекту уделяется должное внимание».

Он подчеркнул необходимость участия в олимпиадах для программистов. «Олимпиада – это не только способ проверить свой уровень решения нестандартных задач, это еще и способ саморазвития, наработки нового опыта. Думаю, подобные конкурсы были бы интересны не только учащимся вузов, но и практикующим программистам», – говорит победитель.

Напомним, что он получил возможность представлять вуз в финале, победив в региональном туре Международной студенческой олимпиады по веб-программированию, который прошел на базе СВФУ 28 февраля.