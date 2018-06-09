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9 июня 2018, 12:11
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Лучшие экскаваторщики и бульдозеристы показали грациозное управление тяжелой техникой

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» завершили машинисты бульдозерной и тракторной техники. 10 бульдозеристов и экскаваторщиков соревновались в мастерстве, лучшем навыке, теоретической подкованности и… в изяществе их исполнения. Надо признать, конкурс был одним из самых зрелищных, посудите сами, могучим ковшом экскаватора надо было закрыть крошечный коробок спички, технично и грациозно взять с одного постамента ведро с водой и, не вылив ни капли, плавно  поставить на другой. И самое сложное задание: ковшом забить гвоздь! Сразу отметим, что с последним заданием из десяти справился лишь один, — экскаваторщик Строительно-монтажного управления — Алексей ЗАВОДСКИЙ. «Навыка такого, конечно, нет. Думаю, что чудом смог», — улыбается конкурсант. Мы в свою очередь отметим, что это, наверняка, сработала генная память. Ведь у Алексея и дед и отец были водителями большегрузной техники. Фамилия Заводских широко известна в их родном Олекминском улусе. Алексей пошел по стопам отца и вот уже более 20 лет успешно работает машинистом тяжелой техники.

Если в предыдущих конкурсах задания выполняли на время, то на этот раз конкурсантов временем не ограничивали. Поэтому был снято дополнительное волнение, но все же на конкурсе чувствовалась атмосфера накаленности. Ведь пришли показать свое мастерство лучшие бульдозеристы и экскаваторщики компании. Они все с большим стажем работы и  принимают участие в конкурсе профессионального мастерства не первый год. «Волнение всегда есть. Думаю, что сложно справиться с гвоздем. Это же такое тонкое дело. Я специально не готовился, некогда было, приехал сразу с объекта», — сказал перед выступлением Николай ЕСАКОВ. Наблюдали за работой коллег опытные конкурсанты Андрей МАКАРОВ и Артем ДЬЯКОНОВ. Они также отметили сложность выполнения задания с гвоздем. Но подчеркнули, что решающим будет теоретический этап.

Мы удивлялись сноровке и грациозности исполнения заданий таких гигантов как бульдозер и экскаватор. В умелых руках даже тяжелая техника становится легкой и изящной, готовой выполнять весьма тонкую работу.

Кроме экскаватора участники показали класс управления бульдозером, проехав круг, и, не задев, стоящих стоек, ограничителей аккуратно и точно встать на стоянке.

Сильнейших же определил второй этап конкурса. Машинисты сдали экзамены по ПДД и технике безопасности. В итоге лучшим машинистом тяжелой техники признан Андрей МАКАРОВ, второе место завоевал Афанасий ДАНИЛОВ и третье — Артем ДЬЯКОНОВ. Отметим, Андрей МАКАРОВ второй раз становится лучшим по профессии.

Награждение лучших в своей профессии состоится завтра, 10 июня во время Спартакиады и Ысыаха. Напомним, лучшие рабочие в течение года будут получать повышенную заработную плату.

 

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Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз» http://www.aostng.ru/
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