Лингвистический талант Максима Кировича Аммосова

Сегодня исполняется 119 лет со дня рождения Максима Кировича Аммосова, выдающегося государственного и партийного деятеля. Он сочетал в себе, наряду с ярким талантом организатора и руководителя, самые разнообразные способности. Один из примеров – лингвистический талант. Максим Кирович владел, кроме якутского и русского, семью иностранными языками. Приводим воспоминания современников и публикации о лингвистических способностях Максима Кировича, написанные людьми разных национальностей.

Максим Кирович Аммосов в своем выступлении на городской учительской конференции в Киргизии подчеркнул необходимость изучения языков: «Необходимо будет сосредоточить свое внимание на преподавании языков. Надо дать понять и малышам, и взрослым учащимся, что успеваемость по языкам будет определять успеваемость ученика вообще». … «Нельзя уважать и любить народ по-настоящему, если не проникнуть в культурную сокровищницу языка народа» [1].

Воспоминания современников и публикации о лингвистическом таланте Максима Кировича Аммосова

Д. С. Макаров (1917 – 1990), кандидат философских наук, доцент ЯГУ им. М.К. Аммосова, ветеран ВОВ 1941-1945 гг.

«М. К. Аммосов имел большие лингвистические способности. Для него язык – это не только реальность мысли, средство общения, но и могучее средство революционного воздействия на массы. … Для него язык – это живая связь с народом, средство проникновения в его душу, в его сокровенные мечты и чаяния, в глубинные пласты его культуры и истории. … М. К. Аммосов, кроме якутского и русского, свободно владел татарским, казахским, киргизским, узбекским и иностранными – немецким, английским и французским языками» [8].

Н. Н. Захаренко (1900 – 1978), член КПСС с 1920 г., революционер, председатель Олекминского окрревкома, председатель Госплана ЯАССР, зам. председателя СНК ЯАССР, кандидат экономических наук

«У него были незаурядные лингвистические способности. Он изучал английский и немецкий, а когда работал в Казахстане и Киргизии, мог даже вести беседу и выступать на родном языке народов этих республик. При его пытливости ума, неиссякаемом трудолюбии и энергии, умении хорошо организовать любую работу, литературных способностях, если бы он мог всецело посвятить себя науке, то достиг бы на этом поприще многого. … Мне очень часто приходилось присутствовать на митингах, собраниях, пленумах и съездах, где он выступал с речами и докладами. Причем это были аудитории различного уровня, как по составу, так и развитию. Он очень хорошо владел русской речью, но еще лучше говорил на родном языке, украшая свою речь меткими доходчивыми и концентрированными по емкости смысла народными выражениями, поговорками и т.д.» [7].

Р. И. Цугель-Аммосова (1902 – 1973), член КПСС с 1920 г., секретарь губкома комсомола, Управделами Якутского обкома ВКП(б), супруга М. К. Аммосова. Награждена медалью «За оборону Москвы»

С 1930 г. по 1933 г. Максим Кирович по путевке ЦК ВКП(б) учился в Институте Красной профессуры на аграрном отделении и одновременно был внештатным инструктором ЦК ВКП(б). В институте он написал теоретический доклад на тему «Теория абсолютной земельной ренты Карла Маркса». Одновременно изучал иностранные языки – английский и немецкий.

Максим Кирович был всегда очень скромным. Обстановка его кабинета была подчинена одному требованию: все для работы. Стены кабинетов (на работе и дома) занимали книжные шкафы. Здесь стояли сочинения Маркса, Энгельса, полное собрание сочинений Ленина, книги по истории, философии, экономике, словари – немецкого, английского, энциклопедии. Он быстро овладел казахским и киргизским языками.

Личная его библиотека состояла из нескольких тысяч томов. Собирал он эту библиотеку старательно: не пропускал ни одной новинки художественной литературы, много времени уделял посещениям букинистических магазинов, стараясь найти то, чего у него еще не было. Друзьям, уезжавшим в командировку, он поручал приобрести какие-либо книги» [12].

М. В. Виленская (1912 г.р.), родилась в Якутске в семье политссыльных В. Д. и М. М. Виленских, одна из первых пионерок г. Москвы, много лет работала на севере Якутии

«Максим Аммосов… Всегда стоит он, как живой, в моей памяти. Я помню его с детства. Помню и в свои студенческие годы в Москве, где он учился, а позднее приезжал на съезды и сессии из Казахстана и Киргизии. Где бы ни находился Максим Аммосов, он всегда был энергичен, работал с огоньком. Он был прекрасным оратором и полностью завладевал аудиторией, переводя еще юношей речи Емельяна Ярославского, Серго Орджоникидзе, моей матери Марфы Митрофановны и других на якутский язык. Когда он говорил, глаза его блестели, он жил идеями, о которых говорил на родном языке» [3].

Ф. К. Мордовской (1896 г.р.), один из первых комсомольцев Якутии, член Компартии с 1921 г., председатель Абагинского ревкома бывшего Олекминского округа

«Аммосов был большой знаток и якутского, и русского языков. Говорил он одинаково ярко как на том, так и на другом. Выступал он без всяких записок или тезисов, записями пользовался только в тех случаях, когда приводил цифровые данные. Выступая на якутском языке, он не употреблял русских слов, а говоря по-русски, никогда не щеголял иностранными словами. Красота его речи сочеталась с глубоким содержанием и силой логики, его выступления мобилизовали слушателей» [9].

М. Галлеев, бывший рабочий железнодорожного депо в Петропавловске

«Первое знакомство с Аммосовым у меня произошло в Петропавловском клубе. Я даже не знал, что он секретарь обкома партии. Иду по фойе, встречаю просто одетого человека небольшого роста, подхожу к нему и о чем-то спрашиваю на казахском языке. Он, не перебивая, выслушал меня и по-русски ответил на мой вопрос. Сказал, что не знает казахского языка, хотя и похож на казаха. Я извинился, но он успокоил меня и добавил: «Это я должен извиниться, потому что, хотя и не казах, казахский язык должен знать, раз здесь живу» [4].

М. А. Мухамбетов, руководитель Исполнительного секретариата Малой Ассамблеи народов Казахстана в Западно-Казахстанской области, кандидат исторических наук

«В Западно-Казахстанскую область входили Атырауская, Мангистауская, Западно-Казахстанская области и часть Актюбинской.

Этим огромным масштабам соответствовал и большой размах мыслей, идей и замыслов М. К. Аммосова и других посланцев братской Якутии. Приехав на помощь, они осваивали традиции, быт населения, изучали культурное наследие и язык казахского народа. Так, например, Максим Кирович часто говорил и выступал на казахском языке, что, безусловно, повышало его, как сейчас говорят, рейтинг» [10].

С. Джумалиев (1942 г.р.), зам. директора Института истории партии при ЦК Компартии Киргизии, кандидат исторических наук

«Он был опытным партийным работником, организатором масс, высококультурным человеком, интеллигентом в полном смысле этого слова. Он владел, кроме якутского и русского языков, немецким, английским, французским, казахским, киргизским, узбекским и татарским языками. М. К. Аммосов обладал даром партийного публициста, оставил большое литературное наследие в виде книг, статей, докладов и речей» [6].

В. Н. Гуляев (1938 г.р.), зав. отделом использования и публикации филиала Национального Архива РС (Я), почетный гражданин Намского улуса

«Редактор газеты «Советтик Кыргызстан» в 70-х годах Н. Жаналиев вспоминал: «С М. Аммосовым по работе мы были довольно близки. … Однажды он рассказал о Якутии и что он – якут. Какое было мое удивление! А до этого я считал его киргизом. Он был хорошим собеседником, видимо, много читал и знал. Разговаривал без переводчика с иностранцами на английском и немецком языках».

«Летом 1937 г. Киргизию посетил известный якутский писатель Яковлев Семен Степанович – Эрилик Эристин. В то время он работал над романом «Сыны революции». Вспоминал: «Были с женой, устроились в гостинице, затем пошли встретиться с Аммосовым М. К. … Он очень много спрашивал, его интересовало все о Якутии. Затем он сам рассказал, что Киргизия недавно стала союзной, имеет большую перспективу. В ходе разговора мы с удивлением узнали, что он знает казахский, киргизский и узбекский языки» [5].

Аалы Токомбаев (1904 — 1988), в 1937 г. председатель Союза писателей Киргизии, народный поэт Киргизской ССР, Герой Социалистического Труда

«Когда М. К. Аммосов приехал к нам, я работал председателем Союза писателей Киргизии. Мы несколько раз с ним встречались и беседовали, он расспрашивал меня о нашей истории, культуре, интересовался киргизской литературой. Сам хорошо знал историю киргизов»[11].

В. М. Анисимов (1931 — 2009), профессор ЯГУ им. М. К. Аммосова, доктор педагогических наук, отличник народного просвещения Киргизской ССР и РСФСР, заслуженный учитель школ РФ

«Этой же весной у меня произошла интересная встреча в кишлаке Уч-Коргон на юге Киргизии, где я работал. Тогда я преподавал русский язык в школе им. Пушкина. … Мой новый знакомый тут же пошел за кумысом и возвратился с большой кружкой. Из-за моего ответа по-русски он не стал уже говорить по-киргизски и задал вопрос на хорошем русском языке: «Какой вы национальности?» Когда я ответил, что я – якут, тут же он без всякого промедления и с каким-то внутренним чувством сказал: «Я знал якута Аммосова». …

— Мы с Максимом Амосовым познакомились в тюрьме, наши языки родственные, я по национальности азербайджанец. Например, слова [эт] (мясо), [ат] (лошадь), [кyн] (солнце), [биир] (один), [икки] (два) находили, что произносятся одинаково, находили и другие похожие слова, хотя якуты жили далеко на севере, а мы на юге.

Мой знакомый назвался Мамедали Джамшидовым, торговым работником из города Кант, что в Северной Киргизии» [2].

Приведенные воспоминания о Максиме Кировиче Аммосове показывают, как высоко ценили его люди разных национальностей, отзываясь о нем с чувством глубокого уважения и любви. Лингвистический талант Максима Кировича являет собой образец для подражания, особенно в современном мире, когда иностранные языки играют ключевую роль в международном сотрудничестве, а также обогащают кругозор каждого человека. Первый президент Республики Саха (Якутия) М. Е. Николаев писал: «Хорошо образованный человек подобен вечному двигателю: без приказов и понуканий он находит в себе внутренние резервы для движения и развития».

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