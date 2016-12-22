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Культура & Образование
22 декабря 2016, 18:49
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Лингвистический талант Максима Кировича Аммосова

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Сегодня исполняется 119 лет со дня рождения Максима Кировича Аммосова, выдающегося государственного и партийного деятеля. Он сочетал в себе, наряду с ярким талантом организатора и руководителя, самые разнообразные способности. Один из примеров – лингвистический талант. Максим Кирович владел, кроме якутского и русского, семью иностранными языками. Приводим воспоминания современников и публикации о лингвистических способностях Максима Кировича, написанные людьми разных национальностей.

Максим Кирович Аммосов, председатель СНК ЯАССР. Якутск, 1925 г.

Максим Кирович Аммосов, председатель СНК ЯАССР. Якутск, 1925 г.

 

Максим Кирович Аммосов в своем выступлении на городской учительской конференции в Киргизии подчеркнул необходимость изучения языков: «Необходимо будет  сосредоточить свое внимание на преподавании языков. Надо дать понять и малышам, и взрослым учащимся, что успеваемость по языкам будет определять успеваемость ученика вообще». … «Нельзя уважать и любить народ по-настоящему, если не проникнуть в культурную сокровищницу языка народа» [1].

Воспоминания современников и публикации о лингвистическом таланте Максима Кировича Аммосова

Д. С. Макаров (1917 – 1990), кандидат философских наук, доцент ЯГУ им. М.К. Аммосова, ветеран ВОВ 1941-1945 гг.

«М. К. Аммосов имел большие лингвистические способности. Для него язык – это не только реальность мысли, средство общения, но и могучее средство революционного воздействия на массы. … Для него язык – это живая связь с народом, средство проникновения в его душу, в его сокровенные мечты и чаяния, в глубинные пласты его культуры и истории. … М. К. Аммосов, кроме якутского и русского, свободно владел татарским, казахским, киргизским, узбекским и иностранными – немецким, английским и французским языками» [8].

Н. Н. Захаренко (1900 – 1978), член КПСС с 1920 г., революционер, председатель Олекминского окрревкома, председатель Госплана ЯАССР, зам. председателя  СНК ЯАССР, кандидат экономических наук

«У него были незаурядные лингвистические способности. Он изучал английский и немецкий, а когда работал в Казахстане и Киргизии, мог даже вести беседу и выступать на родном языке народов этих республик. При его пытливости ума, неиссякаемом трудолюбии и энергии, умении хорошо организовать любую работу, литературных способностях, если бы он мог всецело посвятить себя науке, то достиг бы на этом поприще многого. … Мне очень часто приходилось присутствовать на митингах, собраниях, пленумах и съездах, где он выступал с речами и докладами. Причем это были аудитории различного уровня, как по составу, так и развитию. Он очень хорошо владел русской речью, но еще лучше говорил на родном языке, украшая свою речь меткими доходчивыми и концентрированными по емкости смысла народными выражениями, поговорками и т.д.» [7].

Л.Б. Альперович, М.К. Аммосов, Н.Н. Захаренко. 1921 г.

Л.Б. Альперович, М.К. Аммосов, Н.Н. Захаренко. 1921 г.

 

Р. И. Цугель-Аммосова (1902 – 1973), член КПСС с 1920 г., секретарь губкома комсомола, Управделами Якутского обкома ВКП(б), супруга М. К. Аммосова. Награждена медалью «За оборону Москвы»

С 1930 г. по 1933 г. Максим Кирович по путевке ЦК ВКП(б) учился в Институте Красной профессуры на аграрном отделении и одновременно был внештатным инструктором ЦК ВКП(б). В институте он написал теоретический доклад на тему «Теория абсолютной земельной ренты Карла Маркса». Одновременно изучал иностранные языки – английский и немецкий.

Максим Кирович был всегда очень скромным. Обстановка его кабинета была подчинена одному требованию: все для работы. Стены кабинетов (на работе и дома) занимали книжные шкафы. Здесь стояли сочинения Маркса, Энгельса, полное собрание сочинений Ленина, книги по истории, философии, экономике, словари – немецкого, английского, энциклопедии. Он быстро овладел казахским и киргизским языками.

Личная его библиотека состояла из нескольких тысяч томов. Собирал он эту библиотеку старательно: не пропускал ни одной новинки художественной литературы, много времени уделял посещениям букинистических магазинов, стараясь найти то, чего у него еще не было. Друзьям, уезжавшим в командировку, он поручал приобрести какие-либо книги» [12].

Делегаты XIII съезда РКП(б) из Якутии (слева направо) С.В. Васильев, Е.М. Ярославский, С.Ф. Гоголев, М.К. Аммосов, С.М. Аржаков, М.В. Мегежекский, Р.И. Цугель. Москва, май 1924 г.

Делегаты XIII съезда РКП(б) из Якутии (слева направо) С.В. Васильев, Е.М. Ярославский, С.Ф. Гоголев, М.К. Аммосов, С.М. Аржаков, М.В. Мегежекский, Р.И. Цугель. Москва, май 1924 г.

 

М. В. Виленская (1912 г.р.), родилась в Якутске в семье политссыльных В. Д. и М. М. Виленских, одна из первых пионерок г. Москвы, много лет работала на севере Якутии

«Максим Аммосов… Всегда стоит он, как живой, в моей памяти. Я помню его с детства. Помню и в свои студенческие годы в Москве, где он учился, а позднее приезжал на съезды и сессии из Казахстана и Киргизии. Где бы ни находился Максим Аммосов, он всегда был энергичен, работал с огоньком. Он был прекрасным оратором и полностью завладевал аудиторией, переводя еще юношей речи Емельяна Ярославского, Серго Орджоникидзе, моей матери Марфы Митрофановны и других на якутский язык. Когда он говорил, глаза его блестели, он жил идеями, о которых говорил на родном языке» [3].

Якутская большевистская организация в 1918 г. Слева направо в верхнем ряду стоят: С. Васильев, Ф. Брусенина, А. Шергина, Я. Зиверт, Д. Жиркова; во втором ряду сидят: Н. Бубякин, И. Редников, А. Бубякина, М. Виленская, А. Попов; в нижнем ряду сидят: М. Аммосов, дочери М. Виленской – Муся и Лида, К. Середкина, Ис. Барахов, В. Чаплинский

Якутская большевистская организация в 1918 г. Слева направо в верхнем ряду стоят: С. Васильев, Ф. Брусенина, А. Шергина, Я. Зиверт, Д. Жиркова; во втором ряду сидят: Н. Бубякин, И. Редников, А. Бубякина, М. Виленская, А. Попов; в нижнем ряду сидят: М. Аммосов, дочери М. Виленской – Муся и Лида, К. Середкина, Ис. Барахов, В. Чаплинский

 

Ф. К. Мордовской (1896 г.р.), один из первых комсомольцев Якутии, член Компартии с 1921 г., председатель Абагинского ревкома бывшего Олекминского округа

«Аммосов был большой знаток и якутского, и русского языков. Говорил он одинаково ярко как на том, так и на другом. Выступал он без всяких записок или тезисов, записями пользовался только в тех случаях, когда приводил цифровые данные. Выступая на якутском языке, он не употреблял русских слов, а говоря по-русски, никогда не щеголял иностранными словами. Красота его речи сочеталась с глубоким содержанием и силой логики, его выступления мобилизовали слушателей» [9].

М. Галлеев, бывший рабочий железнодорожного депо в Петропавловске

«Первое знакомство с Аммосовым у меня произошло в Петропавловском клубе. Я даже не знал, что он секретарь обкома партии. Иду по фойе, встречаю просто одетого человека небольшого роста, подхожу к нему и о чем-то спрашиваю на казахском языке. Он, не перебивая, выслушал меня и по-русски ответил на мой вопрос. Сказал, что не знает казахского языка, хотя и похож на казаха. Я извинился, но он успокоил меня и добавил: «Это я должен извиниться, потому что, хотя и не казах, казахский язык должен знать, раз здесь живу» [4].

М. А. Мухамбетов, руководитель Исполнительного секретариата Малой Ассамблеи народов Казахстана в Западно-Казахстанской области, кандидат исторических наук

«В Западно-Казахстанскую область входили Атырауская, Мангистауская, Западно-Казахстанская области и часть Актюбинской.

Этим огромным масштабам соответствовал и большой размах мыслей, идей и замыслов М. К. Аммосова и других посланцев братской Якутии. Приехав на помощь, они осваивали традиции, быт населения, изучали культурное наследие и язык казахского народа. Так, например, Максим Кирович часто говорил и выступал на казахском языке, что, безусловно, повышало его, как сейчас говорят, рейтинг» [10].

С. Джумалиев (1942 г.р.), зам. директора Института истории партии при ЦК Компартии Киргизии, кандидат исторических наук

«Он был опытным партийным работником, организатором масс, высококультурным человеком, интеллигентом в полном смысле этого слова. Он владел, кроме якутского и русского языков, немецким, английским, французским, казахским, киргизским, узбекским и татарским языками. М. К. Аммосов обладал даром партийного публициста, оставил большое литературное наследие в виде книг, статей, докладов и речей» [6].

В. Н. Гуляев (1938 г.р.), зав. отделом использования и публикации филиала Национального Архива РС (Я), почетный гражданин Намского улуса

«Редактор газеты «Советтик Кыргызстан» в 70-х годах Н. Жаналиев вспоминал: «С М. Аммосовым по работе мы были довольно близки. … Однажды он рассказал о Якутии и что он – якут. Какое было мое удивление! А до этого я считал его киргизом. Он был хорошим собеседником, видимо, много читал и знал. Разговаривал без переводчика с иностранцами на английском и немецком языках».

«Летом 1937 г. Киргизию посетил известный якутский писатель Яковлев Семен Степанович – Эрилик Эристин. В то время он работал над романом «Сыны революции». Вспоминал: «Были с женой, устроились в гостинице, затем пошли встретиться с Аммосовым М. К. … Он очень много спрашивал, его интересовало все о Якутии. Затем он сам рассказал, что Киргизия недавно стала союзной, имеет большую перспективу. В ходе разговора мы с удивлением узнали, что он знает казахский, киргизский и узбекский языки» [5].

Аалы Токомбаев (1904 — 1988), в 1937 г. председатель Союза писателей Киргизии, народный поэт Киргизской ССР, Герой Социалистического Труда

«Когда М. К. Аммосов приехал к нам, я работал председателем Союза писателей Киргизии. Мы несколько раз с ним встречались и беседовали, он расспрашивал меня о нашей истории, культуре, интересовался киргизской литературой. Сам хорошо знал историю киргизов»[11].

Памятник М.К. Аммосову. г. Бишкек, Кыргызстан

Памятник М.К. Аммосову. г. Бишкек, Кыргызстан

 

В. М. Анисимов (1931 — 2009), профессор ЯГУ им. М. К. Аммосова, доктор педагогических наук, отличник народного просвещения Киргизской ССР и РСФСР, заслуженный учитель школ РФ

«Этой же весной у меня произошла интересная встреча в кишлаке Уч-Коргон на юге Киргизии, где я работал. Тогда я преподавал русский язык в школе им. Пушкина. … Мой новый знакомый тут же пошел за кумысом и возвратился с большой кружкой. Из-за моего ответа по-русски он не стал уже говорить по-киргизски и задал вопрос на хорошем русском языке: «Какой вы национальности?» Когда я ответил, что я – якут, тут же он без всякого промедления и с каким-то внутренним чувством сказал: «Я знал якута Аммосова». …

— Мы с Максимом Амосовым познакомились в тюрьме, наши языки родственные, я по национальности азербайджанец. Например, слова [эт] (мясо), [ат] (лошадь), [кyн] (солнце),  [биир] (один), [икки] (два) находили, что произносятся одинаково, находили и другие похожие слова, хотя якуты жили далеко на севере, а мы на юге.

Мой знакомый назвался Мамедали Джамшидовым, торговым работником из города Кант, что в Северной Киргизии» [2].

Приведенные воспоминания о Максиме Кировиче Аммосове показывают, как высоко ценили его люди разных национальностей, отзываясь о нем с чувством глубокого уважения и любви. Лингвистический талант Максима Кировича являет собой образец для подражания, особенно в современном мире, когда иностранные языки играют ключевую роль в международном сотрудничестве, а также обогащают кругозор каждого человека. Первый президент Республики Саха (Якутия) М. Е. Николаев писал: «Хорошо образованный человек подобен вечному двигателю: без приказов и понуканий он находит в себе внутренние резервы для движения и развития».

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  • Виленская М.В. Нельзя забыть // Максим Кирович Аммосов: Воспоминания соратников, родственников и земляков. Статьи. Ахтыылар / Сост. П.И. Докторов. – Якутск: Бичик, 1997. — С. 76.
  • Галлеев М. Наставник молодежи // Максим Аммосов: публикации, воспоминания, документы, фотографии / Сост.: Аммосова Л.М., Жирков А.Н., Слепцов П.А. – Якутск: Бичик, 2012. – С. 299.
  • Гуляев В.Н. Максим Аммосов: «Нас поставили… на рубеже стран Востока». Кыргызский период деятельности выдающегося сына народа саха // Максим Аммосов – политический и государственный деятель тюркских народов СССР / Сост.: Слепцов П.А., Луковцев В.Н., Жирков А.Н. – 2-е изд. – Якутск: Бичик, 2002. – С. 332.
  • Джумалиев С. Жертва «показной бдительности» // Максим Аммосов – политический и государственный деятель тюркских народов СССР / Сост.: Слепцов П.А., Луковцев В.Н., Жирков А.Н. – 2-е изд. – Якутск: Бичик, 2002. – С. 268.
  • Захаренко Н.Н. Первые большевики Якутии: очерки / Сост. Э.Ф. Данилов. – Якутск: Бичик, 2009. – С. 19, 23.
  • Макаров Д.С. Максим Аммосов: очерк жизни и деятельности. – Якутск: общество «Книга», 1992. – С. 58-59.
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  • Мухамбетов М.А. Славный сын якутского и казахского народов // Максим Аммосов: публикации, воспоминания, документы, фотографии / Сост.: Аммосова Л.М., Жирков А.Н., Слепцов П.А. – Якутск: Бичик, 2012. – С. 281.
  • Токомбаев А. Человечный человек // М.К. Аммосов. Кыргызский период деятельности / Сост.: от Кыргыз. Респ. – Ахмедов О.К., Бакашова Ж.К., Бакешова С.А., Омуралиева К.М.; от Респ. Саха (Якутия) – Жирков А.Н. (рук.), Захарова А.А., Павлова В.Н., Слепцов П.А. – Бишкек: Турар; Якутск: Бичик, 2015. – С. 153.
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Источник: Кутукова Вера Николаевна ведущий библиограф отдела информационных ресурсов на иностранных языках Национальной библиотеки РС (Я).
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19.12.2016, 9:24
Происшествия
Веселый вечер в баре и в сауне с незнакомцами, закончился для мужчины в Якутске печально
19.12.2016, 18:09
Республика
Новые назначения в министерствах республики
22.12.2016, 8:55
Политика
Видео
Эксклюзив
Егор Борисов сказал, кого он поддержит на выборах мэра Якутска
19.12.2016, 18:03
Политика
Отставка
20.12.2016, 23:28
Желток
Фотофакт
Депутата Ил Тумэна лишили права голосовать против!
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Спорт
22.12.2016

Лилия Галеева — чемпионка Дальнего Востока по самбо!

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Экология
22.12.2016

Аксакал экологии просит помощи

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Политика
22.12.2016

Ил Дархан сделал ребрендинг

Без названия Эксклюзив
Столица
21.12.2016

У Якутска появился свой гимн

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Общество
21.12.2016

Подопечные благотворительного фонда «Харысхал» получат уникальные подарки

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Культура & Образование
21.12.2016

Парад профессий: Хочу быть газовиком!

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Происшествия
21.12.2016

В магазинах Якутска «Боярышник» сбывали литрами

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Культура & Образование
21.12.2016

«Бичик» кинигэ кыһатын электроннай үөрэх кинигэтэ Уһук Илиҥҥи федеральнай уокурукка бастыҥ!