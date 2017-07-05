Крупную задолженность предприятию вернули в Нюрбе

В результате вмешательства прокуратуры Нюрбинского района перед предприятием погашена задолженность в сумме свыше 1 млн. 400 тыс. рублей.

Прокуратура Нюрбинского района провела проверку соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности.

Установлено, что в 2013 году между МКУ «Инвестиционно-строительное управление» Нюрбинского района и ООО «Сибстрой» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта «Детский сад на 35 мест с. Жархан Нюрбинского улуса Республики Саха (Якутия)».

В нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик при исполнении обществом всех предусмотренных работ по объекту, не заплатил ему свыше 942 тыс. руб.

Кроме того, МКУ «Инвестиционно-строительное управление» не оплачивало в течение долгого времени сумму в 467 тыс. руб., связанную с компенсацией расходов на тепловую энергию за период ноябрь-декабрь 2013 года.

Таким образом, органами местного самоуправления существенно ущемлены права юридического лица, которое добросовестно исполнило свои обязательства, но не получило оплату.

По выявленным нарушениям прокуратура района внесла в адрес и.о. главы администрации МР «Нюрбинский район» представление об их устранении, которое рассмотрено и удовлетворено, задолженность перед хозяйствующим субъектом на сумму свыше 1 млн. 400 тыс. руб. погашена в полном объеме.