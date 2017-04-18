Конституционный суд Якутии ответил Марфе Филипповой, что нужно предпринять, чтоб лишить депутата мандата

Напомним, что 3 марта на ХХVII сессии Ил Тумэна был рассмотрен вопрос по лишению мандата Егора ЖИРКОВА, депутата, избранного от Центрального одномандатного округа столицы. Официально вопрос звучал следующим образом «О проекте постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О несоблюдении сроков предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».



Тогда лишь один депутат – председатель мандатной и регламентной комиссии Ил Тумэна Марфа Филиппова пошла на поводу прокуратуры и настаивала на лишении мандата Егора Жиркова. Все остальные депутаты, как показало голосование, не поддержали ее позицию. Впрочем, если аппаратура Ил Тумэна работает корректно, и сама Марфа Семеновна не проголосовала за собственное предложение.

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После сессии председатель мандатной и регламентной комиссии парламента обратилась в Конституционный Суд Якутии с просьбой дать толкование, может ли вообще Ил Тумэн отрешить депутата в таком случае, как несвоевременно поданная декларация. И Конституционный Суд сегодня объявил свое решение, которое приводится ниже.

Конституционный суд Республики Саха (Якутия) 18 апреля 2017 года огласил Постановление по иску народного депутата республики Марфы ФИЛИППОВОЙ о толковании статьи 60 Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия).



Напомним, председатель мандатной и регламентной комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Марфа Филиппова 28 февраля 2017 года обратилась в Конституционный суд республики с просьбой дать толкование статьи 60 Конституции (Основного закона) Якутии «в части регулирования оснований, условий и порядка досрочного прекращения полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия) решением Государственного Собрания (Ил Тумэн)». По её словам, «в процессе работы мандатной и регламентной комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) по вопросам досрочного прекращения полномочий народного депутата республики возникли трудности в части правовой неопределённости в понимании статьи 60 Конституции (Основного закона) республики»

По мнению Марфы Филипповой, федеральным законодательством установлено императивное правило процесса прекращения депутатской деятельности, т.е. законодательный (представительный) орган государственной власти региона обязан принять решение о досрочном прекращении депутатских полномочий по соответствующим основаниям в установленный срок. Согласно статье 60 Конституции (Основного закона) республики, статус народного депутата Якутии определяется законом. Таким законом является республиканский закон «О статусе народного депутата Республики Саха (Якутия)», в котором установлены основания досрочного прекращения полномочий народного депутата. Председатель мандатной и регламентный комиссии Ил Тумэна отметила, что часть 2 статьи 3 этого закона закрепляет правомочие Государственного Собрания (Ил Тумэн) действовать по своему усмотрению и предусматривает альтернативность вариантов принимаемых им решений по вопросу досрочного прекращения полномочий народного депутата.

Оглашая Постановление по делу о толковании статьи 60 Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия), председатель Конституционного суда Александр Ким-Кимэн отметил, что конституционно-правовой смысл статьи 60 Конституции (Основного закона) Якутии определён во взаимосвязи с другими положениями действующего республиканского законодательства, закрепляющего статус народного депутата Якутии, и федерального законодательства, регулирующего статус депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти регионов.

Председатель Конституционного суда республики отметил, что согласно республиканскому закону «О статусе народного депутата Республики Саха (Якутия)» определены следующие основания для прекращения полномочий народного депутата:

1) письменное заявление народного депутата о сложении своих полномочий;

2) избрание или поступление народного депутата на должность, замещение которой несовместимо с исполнением полномочий народного депутата;

3) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении народного депутата;

4) признание народного депутата безвестно отсутствующим либо объявление его умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;

5) утрата народным депутатом гражданства Российской Федерации, приобретение им гражданства иностранного государства либо получение им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

6) вступление в законную силу решения суда об ограничении дееспособности народного депутата либо о признании его недееспособным;

7) смерть народного депутата;

8) иные основания, предусмотренные федеральным законодательством.

По указанным основаниям полномочия народного депутата могут быть досрочно прекращены решением парламента республики. «Следовательно, Государственное Собрание (Ил Тумэн) правомочно решать вопрос о досрочном прекращении полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия) по своему усмотрению в рамках его компетенции», – сказал он. Однако Александр Ким-Кимэн указал, что законом «О статусе народного депутата Республики Саха (Якутия)» и Регламентом Государственного Собрания (Ил Тумэн) не предусмотрена конкретная процедура досрочного прекращения полномочий народного депутата республики решением парламента Якутии. Вместе с тем, председатель Конституционного суда отметил, что «вопрос о досрочном прекращении полномочий народного депутат Республики Саха (Якутия) может быть рассмотрен и на основе норм Регламента Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)».

Александр КИМ-КИМЭН добавил, что Государственному Собранию (Ил Тумэн) следует рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в действующие республиканские нормативные правовые акты Республики Саха (Якутия), регулирующие порядок досрочного прекращения полномочий народного депутата Якутии решением Государственного Собрания (Ил Тумэн), с учётом норм Федерального закона № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

В этой связи Конституционный суд Республики Саха (Якутия), в частности, постановил, что по смыслу статьи 60 Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) вопрос о персональной ответственности народного депутата республики в связи с возникшими основаниями, предусмотренными действующим законодательством, которые могут повлечь досрочное прекращение полномочий народного депутата республики решением Госсобрания (Ил Тумэн), должен незамедлительно инициироваться, вноситься на рассмотрение пленарного заседания парламента республики, а решение приниматься в соответствии с установленным процессуальным порядком и соблюдением сроков принятия решения.

Также согласно постановлению Конституционного суда Якутии, Государственному Собранию (Ил Тумэн) «надлежит, руководствуясь положениями Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) и основанными на них правовыми позициями Конституционного суда Республики Саха (Якутия), выраженными в настоящем Постановлении, внести в действующие нормативные правовые акты изменения, направленные на совершенствование правового регулирования процедуры досрочного прекращения полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия)».



«Постановлением Конституционного суда Якутии поставлена задача по внесению изменений в Регламент Государственного Собрания (Ил Тумэн) и совершенствованию нормативных правовых актов в части регулирования порядка досрочного прекращения полномочий народного депутата Якутии решением Государственного Собрания (Ил Тумэн). Будем работать по совершенствованию соответствующих нормативных правовых актов», – сказала председатель мандатной и регламентной комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Марфа Филиппова, комментируя Постановление Конституционного суда Республики Саха (Якутия) по её иску.