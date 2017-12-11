Когда директор школы – историк…

Международная акция «Тест по истории Отечества» прошла 9 декабря в школе №8 города Томмота Алданского района. Задания теста составляли учёные Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Участники ответили на 40 вопросов, в которых были отражены все исторические периоды нашей страны от Древней Руси до нынешнего времени.

В тестировании участвовали 69 человек от 14 до 70 лет: учащиеся 9 – 11 классов и их родители (36 человек), технический персонал школы во главе с завхозом Алёной Вячеславовной Степановой, а также педагогический коллектив во главе с директором школы Татьяной Николаевной Казаковой, историком по образованию. Администрация школы вынесла особую благодарность маме 10-классника Стаса Шевченко – Наталье Александровне и папе 9-классницы Анжелы Грачёвой – Алексею Викторовичу за активное участие.

Обязанности организаторов акции разделили заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сергеенко Людмила Вячеславовна и модераторы – Валерия Овчарова и Екатерина Горяченкова (6 «Б» класс).

Участники акции, независимо от возраста и уровня образования, проявили ответственность, работали с удовольствием, быстро и сосредоточенно. Вопросы были разной степени сложности, но, как считает директор школы Татьяна Казакова, не так важен результат, как стремление ребят, а главное взрослых проявить себя, проверить уровень знаний, а родителям — показать пример подрастающему поколению.