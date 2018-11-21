Как можно проголосовать за нашу Наташу Строеву. Новые фото с Мисс Мира

Наталья Строева опубликовала в Instagram новые фото с «Miss World Cocktail Party» и написала, какими способами можно проголосовать за нее:

‼️Дорогие друзья‼️

Ссылка в моем профиле была фальшивой, извиняюсь за такое недоразумение, так как у нас очень насыщенные дни, и на активность в социальных сетях остается очень мало времени 💔

Проголосовать за меня можно 4 способами:

1. Подписаться и поставить 👍 на страницу Miss World — Russia на Facebook

2. Голосовать на сайте missworld.com, нажав на “Vote”

3. Скачать приложение Mobstar, найти в поиске “Natalya Stroeva”, подписаться и ставить 👍 на фото, листая их вправо

4. Голосовать на сайте Model Power Live по ссылке (лучше открывать с мобильных устройств): https://nsvote.onemyair.com/en/?id=1, найти Наташу и поставить 👍

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