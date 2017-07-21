К тушению пожаров в Вилюйском улусе будет привлечен самолет-амфибия

Сегодня в Якутск из Сибирского регионального центра ГУ МЧС России ожидается прибытие самолета-амфибии Бе-200. Он будет работать в Вилюйском районе, где сейчас наиболее сложная ситуация с лесными пожарами.

Как сообщает Департамент по лесным отношениям Республики Саха (Якутия), решение принято на совещании у председателя правительства Евгения Чекина с руководителями заинтересованных министерств и ведомств о ситуации с лесными пожарами и паводковой обстановкой на территории Якутии.

В Вилюйском районе сейчас сохраняется сложная лесопожарная обстановка: пожары сохраняются на площади 16,5 тыс га. Совместно с Вилюйской лесной охраной работают силы федерального резерва «Авиалесоохрана», переброшены специалисты авиаотделений и пожарно-химических станций из восьми районов, мобилизовано местное население. Задействовано 15 единиц техники, в том числе четыре бульдозера, девять тракторов и три пожарные машины. Об этом сообщает департамент по лесным отношениям республики.