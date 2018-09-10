Интервью с будущим мэром Якутска Сарданой Авксентьевой

Повтор интервью от 3 сентября 2018 года:

Владимир Федоров после снятия его кандидатуры с предвыборной гонки за кресло мэра официально объявил о поддержке Сарданы Авксентьевой. Они вместе проводят встречи, общаются с населением и утверждают, что «голосуя за Сардану – голосуешь за Федорова».

На чем держится тандем, который в народе прозвали «Скалли и Малдер», чем будет заниматься Федоров, если Аксентьева станет мэром и кто их «крышует», мы спросили у них лично.

ГОРОДУ НУЖНЫ ПРОРАБ И ХОЗЯЙКА

— Слухами земля полнится: есть уже те, кто считают, что ваш тандем образовался благодаря родству, дочь Авксентьевой вышла замуж за сына Федорова…

С.А. Да, я тоже такое слышала. Мне даже отправляли поздравления с тем, что моя дочь стала членом семьи Федоровых. Но это не соответствует действительности. Мой зять – молодой перспективный архитектор из другой хорошей семьи.

— Как можно охарактеризовать ваш политический тандем?

С.А. Говорят же: одна голова хорошо, а две — лучше. Это про нас. Владимир Юрьевич известный меценат, яркий пассионарий, человек, за которым легко идут люди. Он сильная личность, боец. Я, возможно, не такая яркая и харизматичная, но зато прагматичная и рациональная, что для хозяйства тоже полезно.

Его видение проблем через практический 15-летний опыт депутатской деятельности, в течение которых он представлял такой сложный округ, как Сайсарский, и мой реальный опыт управления процессами в муниципалитете, подкрепленный их глубокими пониманиями, дают хорошие пропорции здравого смысла, практичности и понимания ситуации в целом.

В.Ф. Женская мудрость, терпимость, внимание к деталям в сочетании с мои напором, прагматичным подходом и организационными навыками позволят нам вместе решать вопросы столиции более качественно. Мужчины начинают масштабировать и перестают уделять внимание деталям, делегируют и бросают контроль, стремясь к новой цели. Женщины умеют выбирать из общего главное. Истина же где-то посередине. Если я хочу сделать все сразу, за один сезон, то Сардана выбирает стратегическую задачу и идет шаг за шагом к ее реализации. Совместный поиск решения вопроса должен привести к ценному продукту.

Городу нужны прораб и хозяйка. Проголосовав за Сардану, горожане выбирают два в одном.

— Сколько вы зарабатываете, неужели зарплата мэра больше зарплаты руководителя успешной коммерческой структуры?

С.А. Мои доходы, как и доходы Владимира Юрьевича, опубликованы на сайте ЯТИК. Насколько мне известно, официально зарплата мэра составляет порядка 160 тысячи рублей в месяц. Другой вопрос, что у него есть командировочные, представительские и прочие расходы, которые я упраздню.

Зарплата не является мотивом моего выдвижения. Не те деньги надо считать! Меня лично возмущает то, что муниципалитет делает миллиардные долги, как расходуется бюджет, какие приоритеты ставит город, принимая программы. 500 млн на экосистему и IT против 10 млн на поддержку малого и среднего бизнеса, который сегодня приносит в бюджет около двух миллиардов рублей?! Про бюджеты на поддержку ветеранов и людей с ОВЗ даже говорить стыдно. Так быть не должно!

— Какую роль Сардана Владимировна отвела Владимиру Юрьевичу в новой мэрии?

С.А. Любую, которой Владимир Юрьевич решит заниматься. Конечно, для меня было бы идеально, если бы он пошел первым замом, хозяйственник близкий к людям, разве можно придумать кандидатуру лучше? Но решать – ему.

В.Ф. Любой работой, которая была бы полезна для города, и в первую очередь для горожан, я готов заниматься. Наши программы, основные идеи и проекты в основном совпадают.

— Как будете решать вопросы, в которых расходитесь, например, с бродячими животными?

С.А. Нельзя сходиться во всем, это было бы странно. Если есть спорный момент, мы ведем себя, как два взрослых человека и опытных руководителя: дискутируем, ищем общие точки соприкосновения. Вопрос бродячих животных? Как мужчина, Владимир более конкретен и занимает жесткую позицию в данном вопросе. Я же, как женщина, более сострадательна. Я вижу более долгий, но более гуманный путь. Стерилизация безнадзорных животных, содержание в пунктах передержки совместно с заинтересованными настоящими общественными организациями по защите животных. Это непростой вопрос, это дорого, но с моей точки зрения лучше, чем массовое истребление.

В.Ф. Сначала необходимо решить вопрос текущей безопасности граждан. А затем уже цивилизовать подход. Как только мы избавимся от жалоб на нападения на людей (и детей!), можно будет запускать программы контроля за численностью бродячих животных, включая стерелизацию и чипирование. В одном мы сходимся прямо сейчас: работу пункта передержки безнадзорных животных должны контролировать общественники.

Сейчас этим вопросом занимается «ЖилКомСервис», но собаки не мусор, такой подход крайне неэффективен.

Доржиев, Олейников, Местников

— Вашему текущему руководителю Николаю Местникову инкриминируют взяточничество, а вас представляют «серым кардиналом» аэропортовских схем. Что вы можете сказать по этому поводу?

С.А. Пока человек не осужден, называть его «взяточником» никто не имеет права. Я о об аресте Местникова узнала ровно так же, как все остальные, из новостей. Мою роль при нем излишне демонизируют в последнее время. Да, я была начальником штаба Местникова, когда он как кандидата от «Единой России» участник праймериз баллотировался в Госсобрание Ил Тумэн, и я работаю в аэропорту. Но я не его заместитель, не финансовый директор, не главный экономист, даже не руководитель какого-то подразделения, которое являлось бы отдельным юрлицом. В моем ведении гостиница, цех бортового питания, ресторан и пара кафе. Над нами есть бухгалтера, финансисты, экономисты.

Когда говорят, что Авксентьева «все решала» и «всем рулила» – это мне бы должно льстить, но только это – откровенное вранье. На самом деле в аэропорту на первом месте производство. Реально рулят, решают и занимаются основной деятельностью производственные службы, которые работают круглосуточно.

— А какие отношения у вас были с Доржиевым и Олейниковым? К земельным скандалам того времени часто приписывают и ваше участие.

С.А. Я при Заболеве была зам мэра, руководила работой аппарата. Кадастровые, земельные и любые другие имущественные отношения не входили в круг моих должностных обязанностей. Это понимает любой человек, знакомый с устройством муниципального или госаппарата.

В.Ф. В 2011 г. мы через Координационный совет по предпринимательству при мэре запросили все протокола о предоставлении земельных участков по городу Якутску и провели масштабную общественную антикоррупционную проверку. Конкретно я проверял земельные участки, выделенные под социальные объекты, на которых в итоге появились коммерческие. Ездил по каждому и фотографировал магазины вместо аптек. Так вот, могу сказать – и коллеги по КС подтвердят – Сардана Владимировна в этих мутных историях не фигурировала.

Вершители судеб

— Критикуя, предлагай. Вы резко высказываетесь о работе администрации города. Значит ли это, что нынешним сотрудникам мэрии стоит подыскивать работу?

С.А. Для меня деловые и профессиональные качества важнее лояльности и личной преданности. Никаких репрессий к действующим сотрудникам не будет, тем более, что политику определяют руководители, а не клерки среднего звена, которые исполняют установки руководства. Если люди могут работать хорошо и эффективно, и у них есть желание остаться в новой команде – никаких вопросов.

Но «как раньше» — не будет. Наша главная задача сделать муниципалитет более оперативным, эффективным и открытым для людей. Мы проведем масштабную дебюрократизацию и обеспечим прозрачность этого института власти.

В.Ю. Люди на муниципальной службе должны понимать, что они не снисходят до решения проблем граждан, и что их работа – не великое одолжение городу. Они живут за счет средств налогоплательщиков, они выполняют задачи, которые обязаны выполнять. В бизнесе всегда прав клиент. В работе муниципалитета должно быть четкое понимание: хозяин здесь не мэр, а тот, кто платит зарплату – горожанин. А работодатель должен быть доволен сотрудниками.

С.А. С теми, кто считает себя вершителями судеб, на вершине власти мы не сработаемся. Цель работы муниципальных служащих очень простая – удовлетворить потребности горожан. Тут не надо мудрить. А вообще жизнь гораздо проще, чем кажется. Ближе к 50 годам это понимаешь.

Админ ресурс

— Ни для кого не секрет, что оппозиции сейчас несладко, не смотря на непопулярность партии власти, административные рычаги огромные. С какими сложностями пришлось столкнуться в рамках кампании?

С.А. Не мы здесь оппозиция. Я этот тезис уже много раз озвучивала. Мы предлагаем исправить то, что плохо работает и улучшить то, что работает хорошо. Это абсолютная конструктивная позиция. Где здесь оппозиция? Скорее оппозиция в данном случае власть, которая требует оставить все как есть, хотя вы видите, что горожан это не устраивает! А вот что касается административного ресурса, он безусловно есть. Все муниципальные учреждения закрыты для проведения встреч, бюджетники напуганы и находятся под давлением. Многим звонили, предупреждали, требовали, грозили. Лишь самые смелые и принципиальные на это не повелись. Впрочем, никакой административный ресурс не может помешать нам встречаться в независимых коллективах, приходить во дворы, проводить встречи на улицы, куда приходят те же самые люди, чей начальник утром отказал нам в организации встречи с коллективом.

— Но ведь Якутск – город бюджетников, независимых площадок меньшинство.

С.А. Я бы не была так категорична. В Якутске более 30 средних предприятий, в которых трудятся 3000 человек, 3000 микропредприятий, в которых трудится 20 000 человек и еще порядка 15 000 индивидуальных предпринимателей. Порядка 40 000 взрослых горожан работают на предприятиях малого и среднего бизнеса, это 20% населения. В 2016 году эти люди внесли 2 млрд рублей УСН и ЕНВД, это 27% собственных доходов. 40% всех предпринимателей Якутии проживают в городе Якутске. Это официальные данные, опубликованные самой мэрией.

При этом, как я уже говорила, поддержка предпринимательства муниципалитетом составляет 10 млн рублей в год. Зато сотни миллионов рублей «съедает» участие в ярмарках, экспозициях и пр. Считаю, это вообще не поддержка, а ее имитация. Вредная и никому не нужная Я не хочу называть их дойной коровой, но другого эпитета сложившейся ситуации подобрать не могу.

В.Ф. Хотелось бы обратить внимание на отсутствие поддержки не только предпринимателей, но и многодетных семей. Человеческий, денежный, трудовой ресурсы никак сегодня не поддерживаются. Это необходимо менять!

— Местным предпринимателям стоит ждать преференций в случае вашего избрания?

С.А. Существующая система торгов и конкурсов не позволяет отбирать подрядчиков по принципу местный — не местный. При этом знакомые предприниматели говорят, не надо нам помогать работать, главное – не мешайте. Думаю, как только станут равными условия для всех, выгоднее станет работать с местными предприятиями.

Двойной интернационал

— Многие голосуют по национальному признаку, но ваш тандем интернациональный. Это большой плюс.

С.А. Да мы и сами по себе ходячий интернационал!

В.Ф. Я коренной горожанин, мой род в Якутии живет более 300 лет. Таких в Якутии называют баhаные. И многие знают, как много времени я уделяю внимания популяризации национальной культуры Якутии, ее самобытности, истории края. Найденный на своей земле клад я презентовал музею, отданные под снос исторические памятники зодчества по бревнышку собрал, вывез в безопасное место и сохранил. Даже на фасаде «СахаЭкспоЦентра» — огромный солярный знак из якутской культуры.

С.А.Я первые годы своей жизни провела в военном городке одной из союзных республик бывшего СССР, там понятия национализм нет вообще. Это закрытое микрогосударство, в котором каких национальностей только не было. Говорят, все впитывается с молоком матери, так вот я с молоком матери не воспринимаю и не делю людей по внешнему виду, национальности. Я за то, чтобы у всех были равные права и возможности, вне зависимости от цвета глаз и кожи, вероисповедания, кулинарных предпочтений и пр. Я делю людей на порядочных, честных, трудолюбивых, и на людей, у которых эти качества отсутствуют. Я не продвигаю идею гендерного неравенства, но я и не феминистка. Все мы люди, и все решает человек.

Нужны миллиарды

— Поговаривают, что основной мотив выдвижения и поддержка Федорова – предстоящий распил 24 млрд на расселение и снос. Что будете делать с этими деньгами?

С.А. Эти деньги сначала городу надо получить. И моя основная задача на посту мэра, добиться, чтобы они дошли до строителей. В своей программе я подчеркиваю – снос ветхого и аварийного жилья это приоритет! А прозрачность работы мэрии гарантирует, что все средства будут использоваться строго по назначению, распределяться на конкурсах и расходоваться под контролем муниципальных, государственных и общественных структур. Мы должны оптимизировать затраты, чтобы средст хватило на как можно большее количество домов. А чтобы был мультипликативный эффект, строить надо только силами местных компаний, тогда деньги останутся в республике.

В.Ф. Смешно это слышать, учитывая, что я не строитель, и все мое участие в строительном бизнесе сводится к работе над «СахаЭкспоЦентром». А вот гигантские объемы ветхого и аварийного жилья в Якутске – не смешно. Только прожженный циник и подлец будет нагревать руки на программах по расселению людей из бараков!

Могу лишь добавить, что при реализации программы расселения помимо прозрачности расходования средств необходимо будет особое внимание уделить контролю за работами по благоустройству прилегающих территорий, водоотведению, наличию парковочных мест и детских площадок, актам скрытых работ, нормативам по сан точкам.

Градостроительные нормы на благоустройство необходимо пересмотреть, чтобы на 1 жителя дома приходилось 15 кв м по озеленению

Кто крышует?

— Говорят, кризис вызвал активность криминальных кругов, они снова делят город и рвутся к власти через некоторых ваших оппонентов.

С.А. Вы правы. Это чувствуется через предвыборную полемику, в которой присутствует некая специфическая психология. Я спрашиваю: «Ребята, откуда муниципальный долг в 3 млрд рублей?». Получаю ответ: «Ее надо посадить!».

Я задаю вслух вопрос: «Как надо пересмотреть работу, которая привела к долгам бюджета? Как оптимизировать расходы?». В ответ люди, работающие на штабы моих оппонентов организуют «интервью» беглой чиновницы, находящейся в международном розыске, которая фантазирует про несуществующие бесплатные квартиры и дела, к которым я не имею никакого отношения. Ее полиция не может найти, а политики – запросто. Это на что больше похоже? На работу органов власти или на «активность криминальных кругов»?

Сейчас ко мне на работу пришла транспортная полиция, требуют все договоры с 2016 по 2018 годы. Очень торопятся получить их до конца дня перед предстоящим финалом дебатов, рассчитывают сделать громкое заявление об уголовном деле, которого у них нет и быть не может.

Вот такая дискуссия. Посадить, запереть, закрыть. Ребята, не 37-ой год, научитесь нормально разговаривать. Хватит нести бред!

В.Ф.: Просто окиньте мысленным взглядом все события за последние несколько людей. Кто использует черные технологии? Кто снимает соперников? Кто использует силовые структуры для наездов так своевременно к выборам? Наша поддержка – общественность, горожане. Ни на что больше мы не опираемся. Ни на бюджет, ни на бюджетников, ни на силовиков. Высшая власть в стране – народ. Это не красивые слова, это Конституция России!

С.А.: Я, в отличие от Владимира, никогда не была публичным политиком, но сейчас я понимаю, какая это силища. И я понимаю, откуда Владимир черпает столько энергии. Сейчас везде, куда бы я не пришла, будь то аптека, курьерская служба, магазин, больница, школа, простые люди улыбаются, подходят, говорят «мы – за вас!». Это просто невероятно! Это нельзя купить или выжать силой. Причем хватает и тех, кто поддерживает не только словом. Кто-то готов присоединиться к работе штаба, кто-то специально остается в городе, перенося отпуск, чтобы проголосовать, другие по своей инициативе агитируют друзей и знакомых, делают ролики в поддержку, пишут комментарии на новостных сайтах.

Посмотрите результаты голосования по итогам второго тура независимых дебатов на ykt.ru. Меня упрекали в работе ботов, но в итоге организаторы сняли только 4 подозрительных голоса. И то я уверена, это просто мои друзья и знакомые голосовавшие из других городов. И посмотрите сколько списано голосов у оппонента. Вот вам и «боты».