III Республиканская заочная Викторина среди учащихся «КАКАЯ ОНА, МОЯ ЯКУТИЯ?»

РО ОПП «Народная партия «За женщин России» в РС (Я)

Министерство образования и науки РС (Я)

Институт мерзлотоведения им. П.И.Мельникова СО РАН

Отделение ВОО «Русское географическое общество» в РС(Я)

Союз женских организаций РС (Я)

ОРГАНИЗУЮТ

III Республиканскую заочную Викторину среди учащихся Республики Саха (Якутия)

«КАКАЯ ОНА, МОЯ ЯКУТИЯ?»

Тема: ЭКОЛОГИЯ ЯКУТИИ

Участники Викторины: учащиеся 8-11 классов общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия). Викторина проводится в заочной форме, участие индивидуальное.

Сроки проведения: с 20.03.2017 г. по 20.05.2017 г.; Подведение и объявление итогов: 12.06.2017 г.

Критерии оценки ответов на вопросы Викторины:

— достоверность и точность, развернутость и полнота раскрытия правильного ответа, желательно наличие приложений;

— оформление, грамотность, аккуратность и указания (ссылки) на использованную литературу или другой источник информации при ответах на вопросы.

Победители Викторины определяются на основании оценки результатов участников соответствующих этапов. Участники, занявшие I, II, III призовые места, награждаются ценными призами.

Специальным призом Викторины является участие в экспедиционных исследованиях на научных стационарах Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН.

Итоги Викторины с именами и результатами участников будут размещены на официальных сайтах организаторов с выдачей сертификатов участия.

В подготовке вопросов принимают участие профессорско-преподавательский состав кафедры экологии ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова».

ЗАДАНИЕ: 1 Часть. ВОПРОСЫ

«В устьях ручьев нам стали попадаться странные, никогда раньше не виденные камни с круглыми и овальными выступами. Эти выступы больше всего были похожи на окаменевшие половинки капустных кочанов с частично оборванными листьями. Потом мы много раз встречали прямоугольные слоистые камни с круглыми выемками, похожие на коробки для яиц, и другие — такие же прямоугольные, но уже с круглыми выступами. Казалось, их можно сложить вместе, и получится одно целое. Это были строматолиты…». Так описываются камни на Анабарском плато. От чего произошли эти «камни»? Откуда пошли такие названия рыб, как голец, линь, сиг? В Якутии обитает около 8,5 тысяч особей из семейства журавлиных. Зимой они улетают в теплые края. В каких странах они зимуют? Сколько видов семейства журавлиных обитают в Якутии? Это — древний вид растений, представителей Арктики и альпийского пояса, хорошо сохранившийся в пластах мезозойской эры, представляет собой небольшой приземистый кустарничек. Ветвистый стебель растения распластан по поверхности земли, он крепкий, одревесневший, сплошь покрыт коричневатыми остатками черешков отмерших листьев и кажется лохматым. На его конце располагаются небольшие вечнозеленые листья. Свое название растение получило в честь греческих нимф, обитавших в лесу. О каком растении идет речь? Какие защитные приспособления от низких температур имеются у белых медведей? Какие виды животных успешно прошли процесс акклиматизации и реакклиматизации в Якутии? В 1998-1999 годах во время российско-американской экспедиции, организованной Институтом леса им. В. Н. Сукачева СО РАН и Аризонским университетом, был обнаружен массив лиственничного редколесья, в котором росли самые великовозрастные лиственницы планеты Земля, возраст которых колебался от 750 до 885 лет. Где находится данный лесной участок? Эти деревья могут достигать 50 м в высоту и среднего возраста 400 лет. Ее древесина очень прочная, и стойкая к гниению. Кроме того, это дерево вошло в книгу рекордов Гиннеса как самое морозоустойчивое дерево. Как называется это дерево? Какая отрасль хозяйства несет главную ответственность за загрязнение природных объектов в Южной Якутии? По содержанию каких составляющих веществ состояние воздушной среды города Якутска не отвечает требованиям государственного стандарта? Какие объекты входят в систему особо охраняемых природных территорий Якутии, имеющих федеральное значение? Какое из цветковых растений зацветает раньше всех на территории Центральной Якутии? Численность этого пушного зверька, подорванная чрезмерным промыслом в 19-м веке, восстановлена путем завоза и расселения из смежных регионов в середине 20-го века. О каком зверьке идет речь? Указом президента РС (Я) Е.А. Борисова с 2013 года учрежден особый день, важный для экологии Якутии. Какой это День? Какой был создан в 2010 году Государственный природный заказник для сохранения, изучения и охраны мест, содержащих уникальные палеонтологические остатки мамонтовой фауны? Какой процент в лесном фонде Российской Федерации занимают леса Якутии, являясь стратегически важным возобновляемым природным ресурсом? Это озеро расположено в южной части города Якутска. По восточному рукаву озеро через ул. Дежнёва по трубе связано с озером Тёплое. В южной части через трубы и канал озеро связано с озером Сергелях. Как называется озеро? В какие годы и для каких целей использовались истребители «Харрикейн» в Якутии? Что называют «жидкой мерзлотой» и почему? Имя какого известного выдающегося ученого и организатора науки, имеющей значение для Якутии, присвоено одному из крупнейших кратеров на планете Марс? Как называется период, в течение которого ведутся наблюдения по физике Земли на всем земном шаре или в его отдельных регионах, по единой программе, методике, срокам в согласованном порядке различных стран.

ЗАДАНИЕ: 2 Часть. Эссе на тему:

«Жить счастливо и жить согласно с природой – одно и то же».

Сенека Луций Анней (младший) (около 4 до н.э.–65 н.э.),

древнеримский философ, писатель, драматург и политик.

Конкурсные ответы принимаются в виде печатного текста в формате MS Word, шрифт «Times New Roman», размер 14, междустрочный интервал 1,5 по электронной почте организаторов viktorinasakha@mail.ru с указанием в Теме отправления: «Фамилия, имя, отчество участника».

Объём текста ответов на вопросы не ограничивается. Эссе представляется в объеме 2-3 страниц. Работы, присланные позднее срока окончания, указанного в Положении, к участию не допускаются.

Направляя информацию с ответами на электронный адрес, необходимо представить информацию участника: Ф.И.О. участника (полностью), дату рождения, образовательное учреждение, класс, населенный пункт, контактные телефоны, ФИО руководителя.