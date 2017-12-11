Хон-Сан Ким: Благодаря инклюзивному образованию и доступной среде, в Южной Корее у инвалидов нет проблем с трудоустройством

9 декабря при поддержке Министерства образования и науки РС (Я) в Республиканской коррекционной школе прошла встреча с госпожой Хон-Сан Ким из г. Сеул Южной Кореи по вопросам сотрудничества в рамках проекта «Международная арктическая школа», в котором предполагается обучение в инклюзивной форме. Эта школа должна стать соединяющим мостом для сотрудничества Якутии с Азией.



Госпожа Хон-Сан Ким является президентом галереи живописи и художественной керамики Mobius, работает преподавателем ассоциации, занимающейся реабилитацией детей-инвалидов, а также тесно сотрудничает с художниками по организации художественных выставок в качестве ведущего куратора в Корее.

У нее есть творческий проект, который включает в себя арт-аукцион рисунков детей с ограниченными возможностями здоровья. Она посвятила свою жизнь налаживанию связей художников с людьми, которые хотят расширить свое видение, чтобы установить доверие, дружбу и сотрудничество через различные каналы, поддерживая программу наставничества и обучения.



На встрече выступили талантливые воспитанники школы: ансамбль мальчиков «Тигинэт» с игрой на барабанах и хомусе с руководителями Айталиной и Николаем Баттаховыми, Слепцова Жанна сыграла музыкальную композицию на пианино, призер республиканской олимпиады по предпринимательству Софронов Карл рассказал о своём бизнес-проекте «Телепорт». Также была организована выставка работ учителей трудового обучения и живописи, показан клип «Мин коробун сурэхпинэн» в исполнении Айыллааны Степановой, Ромы Винокурова и Мичила Моисеева.

В своем выступлении госпожа Хон-Сан Ким рассказала, что с 2009 года в Южной Корее очень хорошо развито инклюзивное образование и доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья. Они не имеют проблем с трудоустройством и имеют широкий выбор жизненного пути. Она привела в пример ведущего скрипача в ее проекте, который будучи безруким, не сдался и шел к своей цели; министра предпринимательства Южной Кореи, который, несмотря на свою инвалидность, работает наравне со всеми. Таким образом, своей целью госпожа Хон-Сан Ким видит помощь детям с ОВЗ и раскрытие их талантов. Она стремится к тому, чтобы они могли свободно мечтать, творить и жить полноценной жизнью.



Как сообщила госпожа Хон-Сан Ким, перед ней сейчас стоят масштабные цели и задачи по формированию партнерства в рамках проекта «Международная арктическая школа», позволяющего выходить на решение актуальных задач образования и творческого развития детей с ОВЗ.



При поддержке Министерства образования и науки РС (Я) в итоге этой встречи были намечены возможные планы реализации совместных проектов с нашей школой в рамках проекта «Международная арктическая школа». Было отмечено, что в школе есть хорошая основа для возможного сотрудничества.