Хлесткое заявление социолога о прошедших выборах

Социолог Юрий ЖЕГУСОВ заявил в эфире НВК САХА в передаче «Один из нас»:
«Эти выборы сделали женщины, которым нравятся обиженные, слащавые мужчины».
Как сообщает в своем фейбсуке ведущий Дмитрий АРГУНОВ, с ним согласился и общественный деятель Александр ПОДГОЛОВ.
Вышеприведенная фраза социолога вызвала неоднозначную реакцию пользователей интернета.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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