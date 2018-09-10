Хлесткое заявление социолога о прошедших выборах

Социолог Юрий ЖЕГУСОВ заявил в эфире НВК САХА в передаче «Один из нас»: «Эти выборы сделали женщины, которым нравятся обиженные, слащавые мужчины». Как сообщает в своем фейбсуке ведущий Дмитрий АРГУНОВ, с ним согласился и общественный деятель Александр ПОДГОЛОВ.

Вышеприведенная фраза социолога вызвала неоднозначную реакцию пользователей интернета. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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