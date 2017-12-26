Харлампий Дьяконов: По Александру ЯКНК принято единогласное решение

22 декабря состоялось внеочередное заседание Общественной палаты города Якутска, на котором было принято решение о прекращении полномочий члена Общественной палаты Александра ЯКНК-Захарова. За комментарием SakhaLife обратился к председателю Общественной палаты города Якутска, директору филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Саха» Харлампию ДЬЯКОНОВУ:

— Мы рассмотрели случаи неоднократного грубого нарушения Кодекса этики со стороны Александра ЯКНК-Захарова. Выслушали позицию самого Александра, который не выразил сожаления о случившемся, не принес извинений, высказался в том духе, что «не держится за место», не оценил проявленного с нашей стороны терпения, желания наладить сотрудничество. И это несмотря на то, что согласно пункту 3.3 Кодекса этики членов Общественной палаты города Якутска ответственностью за подобное нарушение является лишение полномочий. В результате обсуждения все члены Общественной палаты города Якутска проголосовали единогласно за прекращение полномочий члена Общественной палаты Александра ЯКНК-Захарова. Его поведение дискредитирует Общественную палату города Якутска и противоречит принципу общественного контроля.

Отметим, что согласно положению, при формировании Общественной палаты города Якутска, одна часть членов определяются главой городского округа, другая – Якутской городской Думой, ещё 7 человек выдвигаются от общественных организаций. Александр являлся самовыдвиженцем от организации «Комитет народного контроля РС (Я)».